KFPS geeft voorrang aan leden bij ticketverkoop hengstenkeuring

Het KFPS is begonnen met de voorbereidingen voor een volwaardige hengstenkeuring in 2022. De Friesian Proms staat ook op het programma. De organisatie hoopt dat de hengstenkeuring als vanouds voor volgepakte tribunes kan plaatsvinden. Het Friese paardenevenement van het jaar staat gepland op 13, 14 en 15 januari 2022.

De kaartverkoop voor de leden van het KFPS zal starten op 1 november, op 11 november gaat de ticketverkoop openbaar.

Uitgangspunt: voor alle leden plek

Begin november komt er meer duidelijkheid over de voorwaarden waaronder de keuring kan plaatsvinden. Daarom start de kaartverkoop dit jaar wat later dan normaal. Het uitgangspunt voor het KFPS is dat er voor al haar leden die willen komen ook daadwerkelijk plek is in het WTC Expo in Leeuwarden. De eerste 10 dagen zal de ticketverkoop dan ook exclusief zijn voor de leden van het KFPS.

Spetterend evenement

Achter de schermen brengt de organisatie inmiddels alles in gereedheid om van de hengstenkeuring en de Friesian Proms –waar zo’n 25.000 bezoekers op afkomen en tussen de 100.000 en 200.000 mensen via livestream meekijken– een spetterend evenement te maken. In 2021 kende de hengstenkeuring een ‘online-editie’, waar geen publiek bij aanwezig kon zijn, maar via het beeldscherm en in vier talen overal ter wereld te volgen was.

Bron: Horses.nl/Phryso