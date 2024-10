KFPS: Geen Verkort Onderzoek voor Dietmer

De KFPS hengstenherkeuringscommissie heeft Dietmer fan 'e Ridderdijk Ster Sport Elite (Omer 493 x Ulrik 338) van fokker Familie Duiven niet aangewezen voor het Verkort Onderzoek.

“Ondanks de kwaliteiten van de zevenjarige hengst zoals de goede prestaties in de sport, de rasuitstraling, het correcte exterieur en de duurzame bloedvoering, was de hengstenherkeuringscommissie van mening dat de bewegingstechniek van de stap en draf te weinig doorontwikkeld is ten opzichte van de beoordeling op drie- en vierjarige leeftijd voor verdere doorverwijzing”, aldus het KFPS.

Presentatie

Op donderdag 17 oktober werd de zevenjarige Dietmer in het tuig gepresenteerd. Toen gaf de hengstenherkeuringscommissie, bestaande uit Sabien Zwaga, Jan Hellinx en Bart Bax groen licht voor de volgende ronde. Op donderdag 24 oktober volgde een presentatie onder het zadel, een exterieurkeuring en veterinaire beoordeling. Aan de hand daarvan besloot de commissie dat hij niet verder gaat voor het VO.

Bron: Horses.nl/KFPS