KFPS maakt genomineerden Fries Paard van het Jaar bekend

Op zaterdag 16 januari wordt er bij de online Hengstenkeuring 2021 bekent gemaakt welke Fries de titel 'Paard van het Jaar 2020' van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) krijgt. De Friezen Wyp van ’t Lansink, Wirdmer fan ‘e Boppelannen, Melle van de Lits en Gea v.d. Slothoeve zijn genomineerd.

Een stem uitbrengen kan tot en met 31 december 2020 op de website van Phrysho. De publieksjury én de vakjury bepalen samen wie de titel krijgt.

Wyp van ’t Lansink

De 13-jarige Wyp van ‘t Lansink heeft een verschillende reeks aan predicaten en behoort daarmee tot de top van de fokmerries binnen het stamboek. Wyp is een sportief en fraai type en daardoor een uitzonderlijke fokmerrie. De Beart 411-nakomeling is gefokt door Rinus Loman en Carla Nijdam. Dankzij embryotransplantatie heeft Wyp al dertien veulens op de wereld gezet, waarvan vier een Ster kregen. Wyp komt uit stam 8, haar moeder is Lobke van ‘t Lansink Ster Sport Pref AAA (Maiko 373).

Wirdmer fan ‘e Boppelannen

Onder de naam Friesen Exclusiv Wirdmer (v. Beart 411) wordt deze 13-jarige Grand Prix hengst op internationale dressuurwedstrijden uitgebracht door de amazone Lisanne Veenje. De inmiddels 78-jarige Marten van der Meer is de fokker van Wirdmer. Zowel van vaders als moederszijde komt hij uit stam 50. Wirdmer is nu in het bezit van de Familie Prexl uit Oostenrijk.

Melle van de Lits

De Ster Melle van de Lits, oftewel Melcher fan de Pikestjelp Ster A (v. Wimer 461) viel op in het korte tuigseizoen. In 2019 kwam hij al in de top van de klassementen terecht. Niet alleen met zijn rijder Albert Minkema, maar ook met dochter Lisa die de tuigrubriek onder het zadel met Melle won. De karaktervolle Melle groeide het afgelopen jaar in zijn rol als tuigpaard. Melle is gefokt door Aise Bouma en groeide het afgelopen jaar in zijn rol als tuigpaard.

Gea v.d. Slothoeve

Gea v.d Slothoeve werd in november verkozen tot dé Modelmerrie van 2020. Als driejarige behaalde ze een derde premie en groeide uit tot een Model. De Engelse Kirsty Baldwin kocht de Maurits 437-nakomeling als vierjarige. In Engeland werd Gea in de dressuur uitgebracht en won ze alles. Terug in Nederland haalde de merrie haar Kroon- en Sportpredicaat.

Breng hier je stem uit

Bron: Horses.nl/Phryso