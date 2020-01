KFPS Hengstenkeuring live te volgen bij Omrop Fryslân

De KFPS Hengstenkeuring is op zaterdag 11 januari vanaf 08.30 uur live te volgen bij Omrop Fryslân. Aansluitend worden de hoogtepunten van de Friesian Proms in beeld gebracht. Tevens is het online een Nederlandse livestream beschikbaar en is de uitzending online te volgen met Engels of Duits commentaar.

Het commentaar van de keuring wordt dit jaar gegeven door presentator Gerrit de Boer en deskundige Henk Dijkstra. Aan het einde van de middag wordt bekend we de kampioen van 2020 is.

In aanloop naar de Hengstenkeuring wordt iedere dag om 17.30 uur teruggekeken naar eerder keuringen en kampioenen.

Bron: Omroep Fryslân

