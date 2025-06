KFPS: Hengstenselectie en financiën hete hangijzers

De Fokkerijraad van het Friezenstamboek KFPS heeft een plan ingediend om het hengstenselectietraject te vernieuwen. Men wil de inteeltgroei per generatie terugbrengen om te voorkomen dat er nieuwe genetische problemen in het ras ontstaan. Dat betekent onder meer: strengere deklimieten. De meningen zijn verdeeld. En het stamboek kampt met meer discussiepunten in de aanloop naar de komende ledenraadsvergadering.

Niet alleen onder fokkers en hengstenhouders zijn de meningen over de deklimieten en het breder aankeuren van hengsten verdeeld. Ook meerdere inspecteurs en leden van de verrichtingsjury zijn niet blij met de plannen. Onder meer omdat zij niet willen dat hengsten met een C-lijn in de manenkam of wit in de zolen tot de dekdienst kunnen toetreden, zoals in het voorstel staat. Eén van hen liet tijdens een informatieavond weten niet gehoord te zijn, hetgeen door de Fokkerijraad nadrukkelijk wordt tegengesproken. Een ander deel van de inspectie heeft wel bij het maken van de plannen gezeten en is daar ook niet tegen in opstand gekomen. Binnen de inspectie van het KFPS leven dus verschillende meningen over de koers die het stamboek zou moeten inslaan. De communicatie vanuit sommige inspectieleden doet vermoeden dat het een grote kloof betreft.

