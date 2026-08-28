KFPS Herkeuring: Iekje (Nane 492) naar CK

De herkeuring op woensdag 26 augustus in Wergea heeft voor vier merries en een veulen promotie opgeleverd. Voor Iekje van de Wolwarren Kroon Sport Elite AAA (Nane 492 x Leffert 306) van de familie Vaatstra-v.d. Ploeg uit Oudega betekent het dat de achtjarige merrie een uitnodiging heeft gekregen voor de Centrale Keuring en zich mag laten zien in de rubriek Kroonmerries.

KFPS Door

Drie driejarigen Ster

In de categorie driejarige veulenboekmerries hebben drie merries hun resultaat verhoogd van derde premie naar een Ster met een tweede premie:

• Wietske R Ster (Teun 505 x Jurre 495)

• Zoë van de Keizershoeve Ster (Jurre 495 x Stendert 447)

• Ysabella Sandra K Ster (Auwert 514 x Wytse 462)

Hengstveulen Hielke fan Ikkerwald (Kanne 534 x Nane 492) werd opnieuw bekeken en maakte promotie van derde naar een een tweede premie.

Een driejarige merrie met stamboek derde premie werd herkeurd naar stamboek zonder premie.

Bron: KFPS