KFPS IBOP Someren: Vijfmaal AA predicaat

De IBOP in Someren heeft voor vijf paarden een AA predicaat opgeleverd. De hoogste score van de dag was voor Vayant Antje P Ster AA (Jehannes 484 x Beart 411), die 80,5 punten kreeg voor zijn zadelproef.

Juryleden Corrie Rave en Jos van de Wal waren te spreken over de vierjarige Vayant, die gefokt is door J. Peeters en in eigendom van Stoeterij Boszorg & T. Swaanen uit St. Anthonis. “We hebben gekeken naar een stoer paard met veel houding. De achterhand treedt mooi onder en hij heeft een goed schakelend vermogen. De hengst laat hele mooie verruimingen zien.” Samen met amazone Fleur Bos liep Vayant naar driemaal een 8 op zijn protocol.

Sterke draf

Ook Merry-Maine van de Vaertkant Ster AA (Julius 486 x Tsjabring 429) kreeg een 8 op haar protocol en wel voor haar sterke draf met veel balans en een mooie houding. Samen met amazone Priscilla de Jong liet de zesjarige Merry-Maine, gefokt door P. Hijfte en in eigendom van mevr. A.G. Robbe uit Loon op Zand, een ‘comfortabele’ verrichting zien die goed was voor 77,5 punten.

Een half puntje meer was er voor Ted L. Ster AA (Auwert 514 x Norbert 444) van mevr. I.P.J.M. Leemans-Veugen en Jitske van de Demro Stables Ster AA (Tiede 501 x pier 448) van de Demro Stables, die beiden werden voorgesteld door Demi Nuys. De vierjarige Ted werd ook beloond met een 8 voor haar draf dankzij haar ‘goede techniek in de benen en veel schoudervrijheid waarbij ze mooi opwaarts blijft lopen.’

Voor Perle Noir D. van de Sprong Ster AA (Beart 411 x Andries 415) en Fleur van Kempen was er een score van 78,5 punten, waarbij de vijfjarige merrie van A. van Kempen- Elberse driemaal een 7,5 kreeg toebedeeld op haar protocol. Volgens de juryleden was dit dankzij de constante proef waar de merrie haar drie ‘zeer correcte gangen liet zien vanuit een mooie houding met veel balans.’

Bron: KFPS