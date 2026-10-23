KFPS IBOP Wergea: Twee nieuwe kroonmerries, topscore voor Lyske (Omer 493)

Tijdens de IBOP in Wergea op donderdag 22 oktober werden twee Kroonpredicaten en drie Sterpredicaten definitief gemaakt. Tea S.E Kroon AA (Auwert 514 x Thorben 466) en Tymna fan StarKing Kroon AA (Tiede 501 x Tsjalle 454) verdienden het Kroonpredicaat, terwijl Lyske fan’e Ridderdijk Kroon AAA (Omer 493 x Eibert 419) met 82,5 punten de hoogste dagscore noteerde.

KFPS Door

In totaal kwamen zestien paarden in actie tijdens de rij-, men- en tuigproeven.

Twee nieuwe Kroonmerries

Met 77 punten in de rijproef wist Tea S.E haar voorlopige Kroonstatus om te zetten in een definitief Kroonpredicaat. De merrie van fokker en eigenaar S. Elzinga uit Oudega werd beloond met een 7,5 voor haar impuls, terwijl de overige onderdelen met zevens werden gewaardeerd.

Een Kroonpredicaat was er eveneens voor Tymna fan StarKing (Tiede 501 x Tsjalle 454). De door StarKing BV uit Spannum gefokte en gehouden merrie behaalde in de menproef 77 punten. Vooral haar draf viel positief op en werd met een 8 beoordeeld. Voor de impuls kreeg Tymna een 7,5.

Lyske overtuigt in de menproef

De hoogste score van de dag kwam op naam van Lyske fan’e Ridderdijk (Omer 493 x Eibert 419). De merrie van fokker en eigenaar A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd behaalde in de menproef 82,5 punten, met een 8 voor de draf en op zes van de zeven onderdelen een waardering van minimaal een 7,5.

Mevr. Duiven-Lettinga had nog een troef tijdens deze IBOP en kon eveneens terugkijken op een geslaagde proef van Verona van de Brandse Hoeve Ster AA (Auwert 514 x Pier 448). Deze door J. Slootjes uit Rucphen gefokte merrie kwam tot 77,5 punten, met onder meer een 7,5 voor de impuls.

Drie Sterpredicaten definitief

Ook in de rijproeven werden goede resultaten geboekt. De vierjarige Truuske v.h. Vechtdal Hoeve Ster AA (Jurre 495 x Sape 381) maakte met 77,5 punten haar Sterpredicaat definitief. De merrie van fokker en eigenaar J.G.M. Kloppenberg uit Dalfsen liet een constante verrichting zien, met een 7,5 als hoogste waardering.

Voor Venetië PJ Ster (Ulbrân 502 x Tsjalle 454) en Namkje út de Westereen (Tiede 501 x Sape 381) leverde de IBOP eveneens een definitief Sterpredicaat op. Venetië PJ, gefokt door J.C. van der Ark en P. Wijbenga en in eigendom van D.A. Wijbenga uit Oudwoude, behaalde 72 punten. Namkje út de Westereen Ster (Tiede 501 x Sape 381), gefokt door maatschap Kamminga en in eigendom van U.I.J. Buren uit Wijnaldum, slaagde met 70,5 punten.

Bron: KFPS