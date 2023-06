KFPS introduceert nieuw reglement hengstenselectie

Bij de ledenraadsvergadering van het KFPS op vrijdag 2 juni is het vernieuwde Hengstenselectiereglement met bijna 71% van de stemmen goedgekeurd. Het vernieuwde reglement is gepubliceerd op de website van het KFPS en daarmee nu van toepassing. Ook de Uitvoeringsbepaling van het Hengstenselectiereglement is online geplaatst.