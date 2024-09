KFPS is 14 nieuwe modelmerries rijker

Op de Centrale Keuring in Harich hebben 14 merries het Model predicaat in ontvangst genomen. Vanuit de rubrieken kregen 14 merries een uitnodiging voor de Modelverklaring. Juryleden Sabien Zwaga, Piet Bergsma en Popke van der Meulen kenden uiteindelijk alle 14 merries het felbegeerde predicaat toe. "Wat een kapitaal in de baan, een hele homogene groep, met veel ras en duurzaamheid in model en beweging", vatte Sabien Zwaga samen.