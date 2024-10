KFPS keuren in de VS: Bene 476-dochter Ophelia kampioen en voorlopig Kroon

Op woensdag 2 oktober is Ophelia fan Cedar Creek Voorlopig Kroon (Bene 476 x Teade 392) fokdagkampioen geworden in Baldwin, Amerika. Het reservekampioenschap wezen juryleden Jan Hellinx en Frans Smits toe aan de vierjarige Nova fan Abenteure Acres Kroon AA (Bene 476 x Julius 486). Aan het einde van de dag verschenen Bene 476 en Norbert 444 ook zelf nog in de baan.

Het was een kwaliteitsvolle keuring in Baldwin – voor de 20ste keer op deze locatie – waar maar liefst vier eerste premie merries terug mochten komen voor het kampioenschap. De kampioenen onderscheiden zich met een hele beste draf en heel goed achterbeengebruik, vat Jan Hellinx samen.

Fraai dravende Ophelia

De vierjarige Ophelia, gefokt door Drew Gilmore en in eigendom van Pamela en Matt Gish, werd opgenomen in het stamboek en na haar eerste premie werd ze gewaardeerd met Voorlopig Kroon. Een moderne, hoogbenige merrie met een edel hoofdje en veel behang. ‘Haar stap is een beetje kwetsbaar, maar in ontspanning actief en ruim. In haar draf klom ze er mooi in met veel achterbeengebruik.’

Met IBOP meteen Kroon

Nova is gefokt door Shane en Annette Kessler en in eigendom van Heather Williams. De vierjarige was al Ster en kreeg nu ook de eerste premie erbij. Met de IBOP die ze ‘s morgens met goed gevolg en 77 punten had afgelegd verdiende ze het definitieve Kroonpredicaat. ‘Een grootramig en langgelijnd paard, en opwaarts gebouwd’, beschrijft Jan Hellinx. ‘In draf liet ie een goede houding zien, zijn galop was mooi gesprongen.’

Nog twee eerste premies

Er was ook een eerste premie bij de stamboekopname van Posh fan Signature Friesians Ster (Norbert 444 x Sape 381), ook weer van Pamela en Matt Gish die een succesvolle keuring hadden. Posh is langgelijnd met een mooie hals en een lange, schuine schouder, maar mistte wat bespiering. ‘Ze stapt makkelijk en los in het lijf en ze draaft krachtig en met houding.’



De vierde eerste premie bij de merries was voor Emmy KCF Ster (Julius 486 x Tonjes 459) die gefokt is door KCF Farms en in eigendom is van Belle Fountaine Friesians. Een zevenjarige merrie met een royaal front en veel behang. Ze is voldoende langgelijnd en heeft correct gesteld beenwerk, beschrijft Jan Hellinx. ‘Ze bleef wat op de voorhand lopen, maar heeft een goede takt in haar soepele stapen en laat veel vermogen in draf zien met een sterk achterbeengebruik.’

Ruin Priamos Ster

Bij de ruinen verdiende de driejarige Priamos Black Gold Ster (Doaitsen 420 x Harmen 424) een Ster met een tweede premie. ‘Een modern en opwaarts gebouwde ruin dien in zijn voorhand wat bespiering miste’, aldus Jan Hellinx. ‘Rijk in ras en met hard beenwerk. Hij liet ruimte en lossigheid in stap zien en draafde opwaarts.’



Bij de veulens kreeg het enige hengstveulen Agape Black Gold (Wylster 463 x Adrianus TMR) een tweede premie en werd kampioen. ‘Het veulen mocht iets meer hals hebben, maar was heel rassig met een goede schouder en bovenlijn. Hij stapte actief en draafde met houding en kracht.’ Bij de merrieveulens kreeg Chumani van BHF (Jehannes 484 x Jasper 366) een eerste premie. Een langgelijnd veulen met een sprekend hoofd, royale voorhand en veel rastype met een lang kruis. ‘Ze stapte ruim en had veel houding in haar lichtvoetige draf.’ Het reserve kampioenschap bij de merrieveulens ging naar Anna Fan HoofPrint Farm (Norbert 444 x Sipke 450) die een tweede premie kreeg. ‘Ze is wat neerwaarts gebouwd, heeft een lange hals en een stap met ruimte en een krachtige draf waarbij ze wat op de voorhand liep.’

Krasse knarren: Norbert 444 en Bene 476

Aan het eind van de keuring stonden de juryleden nog twee prachtige presentaties te wachten. De heel goed bewaarde 16-jarige Bene 476 en de 20-jarige Norbert 444 maakten hun rondjes met looplust en vermogen. ‘Ze kregen de voetjes nog prima van de vloer’, aldus Jan Hellinx over de topfitte hengsten van Pamela en Matt Gish. ‘Norbert staat op rust naast de baan en wordt helemaal wakker wanneer hij binnen is. Hij weet wat er moet gebeuren. Met veel houding, een mooi voorbeengebruik en vouw in het achterbeen.’ En Bene drukte al een mooie stempel op de resultaten van de dag. ‘Het was genieten om ze aan het werk te zien.’

Bron: KFPS