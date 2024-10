KFPS keuren Amerika: Tjalbert 460 levert kampioen en reservekampioen

Afgelopen vrijdag werd er naast Shipshewana ook in de Amerikaanse staat Coatsesville gekeurd. De driejarige ruin Radar Love ISF Ster (Tjalbert 460 x Harmen 424) werd tot kampioen gekroond. Het reservekampioenschap ging naar zijn eveneens driejarige halfzus Rosalee ISF Ster (Tjalbert 460 x Teade 392), beiden in eigendom van Iron Spring Farm. Een volle zus van Radar Love haalde 80,5 punten in de IBOP.

De keuringsronde in Amerika voor circuit twee, sloten juryleden Jan Hellinx en Frans Smits af bij Iron Spring Farm waar ze ruin Radar Love algeheel kampioen maakten. De zoon van Tjalbert 460 uit Yfke fan Fjildsicht Model AAA (Harmen 424) haalde een eerste premie. “Een moderne, langgelijnde, opwaarts gebouwde ruin met veel front en hard beenwerk”, beschrijft Jan Hellinx. “Hij stapte ruim, krachtig en met goede souplesse. De draf is gedragen, een fractie traag in het achterbeen en met veel zweefmoment.”

Sterke bouw

De reservekampioene kwam uit de rubriek driejarigen waarbij er twee Ster met een tweede premie werden. “Rosalee is voorzien van veel behang en een sprekend hoofd. In bouw is ze sterk en met een goede bovenlijn”, aldus Jan Hellinx. “Ze stapte ruim en actief, haar draf heeft voldoende ruimte en kracht waarbij ze iets meer souplesse mocht tonen.”

De tweede Ster met een tweede premie was voor Raya SCS Ster (Meinte 490 x Tsjerk 328), gefokt en in eigendom van Andrea L. Halko. De rastypische merrie had een lange hals met een wat lichte hoofd-halsverbinding. “In haar bouw mocht ze in de rug wat sterker. Haar stap is actief, in haar draf heeft ze ruimte, een krachtig achterbeen en een goed zweefmoment.”

Sterhengst Romeo

Bij de hengsten was er een Ster voor Romeo ISF Ster (Ulbert 390 x Tjalbert 460). De driejarige langgelijnde Romeo heeft veel behang, een sprekend hoofdje en een goede romprichting. “Zijn stap is wat kort, maar zijn draf is ruim met een goed gebruik van het achterbeen”, licht Jan Hellinx toe.

IBOP van 80,5 punten

De volle zus van kampioen Radar Love haalde in de IBOP onder het zadel 80,5 punten. Deze Margarita ISF Ster (Tjalbert 460 x Harmen 424) liet een goede, taktmatige stap zien met een krachtig achterbeengebruik. In de draf had deze vierjarige merrie ruimte en activiteit, waarbij ze wat meer mocht rijzen in haar front. De galop had veel sprong en balans. “Het geheel was een heel mooi beeld”, vat Jan Hellinx samen. “Ze stond mooi aan de hulpen en werd keurig gepresenteerd.”

Merrieveulen Aurora met eerste premie

Bij de veulens konden de juryleden één eerste premie kwijt. Die was voor het merrieveulen Aurora SCS (Tsjalle 454 x Bene 478) van Andrea L. Halko, het veulen beschikt over een luxe opdruk en een goed gevormde hals met veel kap. “Ze is langgelijnd en heeft een sterke bovenlijn met goede aansluitingen. Ze stapte vlot en actief en was in draf lichtvoetig en krachtig”, luidde de jurytoelichting. Reservekampioen bij de veulens werd Cleopatra (Tsjalle 454 x Jasper 366) met een goed rastype en een royale voorhand. “Ze mocht wat meer voorbeenlengte hebben, haar stap was ruim en kon wat krachtiger. In draf liet ze balans en houding zien.”

Hengstveulens

Het beste hengstveulen was de goed ontwikkelde en langgelijnde Berend fan Basil Kafka Farms (Julius 486 x Meinse 439) die iets meer luxe had mogen tonen. “Hij stapte ruim en actief, zijn draf kende een wat hoog ritme, maar in totaal was dit het meest complete hengstveulen”, licht Jan Hellinx toe. Het reservekampioenschap was voor Aurelius SCS (Thorben 466 x Meinte 490) van Andrea L. Halko, die sterk scoorde op de keuring. Aurelius combineerde veel ras en front met een goede ontwikkeling. “Hij stapte voldoenden en mocht meer lossigheid laten zien. In draf had hij veel ruimte en een krachtig achterbeengebruik.”

Goed bewaarde Tjalbert 460

De afsluiting van de mooie keuringsdag kwam van de 18-jarige Tjalbert 460 die leverancier was van de kampioenspaarden en bij Iron Spring Farm ter dekking staat. Met zijn rassige opdruk en goede conditie liet hij een goed bewaarde en mooie indruk achter. “De langgelijnde hengst stapte makkelijk en met takt”, zo beschrijft Jan Hellinx. “In draf kwam ie met veel ruimte nog mooi van de vloer.”

Bron: KFPS