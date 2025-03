KFPS keuren Australië: Beart 411-dochter Model en kampioen

De eerste keuringsdag van het jaar in Australië was meteen een hele succesvolle: juryleden Sabien Zwaga en Ester Reen maakten de elfjarige So Special KP Model AA (Beart 411 x Monte 378) Model en tevens kampioen van de keuring. Het reservekampioenschap ging naar enter Winter fan Friso (Ypeus fan ‘e Vesta Hoeve x Wobke 403).

In 2019 werd So Special KP Kroon na het behalen van 81 punten in een IBOP onder het zadel. De merrie, die gefokt en in eigendom is van Tashlin Jeffries, toonde veel duurzaamheid en rastype. “Een merrie met ontzettend veel rasuitstraling met veel behang, een edel hoofd en een fraaie halsvorm”, vertelt Zwaga. “So Special heeft een sierlijke belijning, een goede bovenlijn en keihard beenwerk.” Ook haar beweging bleek duurzaam. “De stap was kordaat met veel lichaamsgebruik en takt. In draf liet ze een goed gebruik van het achterbeen zien.”

Hoogste exterieurpredicaat in Australië

So Special is de eerste in Australië gefokte merrie die het hoogste exterieurpredicaat in ontvangst mocht nemen. Haar moeder is de ook in Australië geboren Ymke KP Ster (Monte 378 x Leffert 306). Als ongeboren vrucht reisde de merrie mee met diens moeder Elma Ster (Leffert 306 x Jakob 302), die op vijfjarige leeftijd vanuit Nederland in Australië werd geïmporteerd.

Zoon van kampioen in IBOP

Vanwege tropische temperaturen werd de IBOP binnen verreden. Twee paarden kwamen er in de baan, waarbij de 4,5-jarige Mondo Rock KP Ster AA (Alwin 469 x Beart 411) van fokker/eigenaar Tashlin Jeffries 78,5 punten binnen haalde. Mondo Rock, een zoon van de kersverse Modelmerrie, werd later op de keuring beloond met een Sterpredicaat. “Een hoogbenige, langgelijnde hengst met veel uitstraling, een goede kruisligging en iets sabelbenig”, zo beschrijft Zwaga. “Hij liet een resolute stap zien en had in draf een goede buiging in het achterbeen.”

Rastypische Winter

Het reservekampioenschap was voor entermerrie Winter, die een tweede premie kreeg. “Een enter met rastype en een fraaie halsvorm”, aldus Zwaga. “In de verbindingen mocht ze wat sterker, ze bezat voldoende kwaliteit beenwerk. Ze stapte goed, door het lichaam en taktmatig. In draf bleef ze wat in hoog ritme.”

Bron: KFPS