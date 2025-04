KFPS keuren Australië: Twee volle zussen (Ypeus x Haitse 425) Ster

Twee dochters van Wietske Stal de Oergong Ster (Haitse 425) behaalden afgelopen zondag het Sterpredicaat op de keuring bij Friesian Dreams in Australië. Het kampioenslint was voor de vijfjarige Meisje fan Friesian Dreams (Ypeus x Haitse 425), haar een jaar jongere volle zus Sietske fan Friesian Dreams werd reserve.

Beide merries werden door juryleden Sabien Zwaga en Ester Reen beloond met een Ster tweede premie. “Meisje is een hele rastypische merrie met een edel hoofd en een goede halsvorm. Ze was correct gebouwd, langgelijnd, goed in de bovenbouw, iets sterk op lendenpartij en met een goede kruisligging”, aldus Zwaga. “Het beenwerk kon wat meer kwaliteit uitstralen. De merrie beschikt over een ruime, taktmatige stap en een draf met voldoende buiging in het achterbeen.” Ook volle zus Sietske was rastypisch, langgelijnd en iets gerekt. “Ze had een voldoende sterke bovenlijn, haar beenwerk mocht qua stand correcter”, vertelt Zwaga. “De stap had voldoende takt en de draf was opwaarts met een goed achterbeengebruik.”

IBOP van 78 punten

Bij de IBOP kregen de juryleden een halfbroer van de beide merries in de baan: Jelte fan Friesian Dreams Ster AA (Omer 493 x Haitse 425). Hiervoor was Lisanne Veenje zes weken voor de keuring uit Nederland overgekomen en reed de hengst naar 78 punten. “Een paard dat opvallend goed stapt met veel lichaamsgebruik, ruimte en takt”, beschrijft Zwaga. “In draf heeft ie wat een hoog ritme, zijn galop is goed en hij laat vooral een goede bewerkbaarheid zien.”

Jeugdige Ypeus

Friesian Dreams is de stalnaam van Michael en Marcella van der Heiden die met Wietske Stal de Oergong Ster (Haitse 425 x Jerke 434), gefokt door Gonny en André Zwaagman-Frieswijk uit Huins, hun paardenstapel opbouwen in combinatie met de inmiddels achttienjarige veulenboekhengst – met dekvergunning – Ypeus fan ‘e Vesta Hoeve Ster AA (Hinne 427 x Abel 344).

Bron: KFPS