KFPS keuren Canada: Familie Muilwijk levert kampioen en reservekampioen

De keuringen van het KFPS in Canada zijn in volle gang. Op zaterdag 29 augustus werd de 12-jarige Kroonmerrie Victoria af Fynbo Kroon AA (Jisse 433 x Onne 376) gekroond tot kampioen in Olds, Alberta. De merrie van Kees en Annie Muilwijk is gefokt door de Deense Helle Fynbo. Ook de reservekampioen kwam uit de stal van de familie Muilwijk. Juryleden Jolanda Slootjes en Marissa Visser wezen hiervoor de vierjarige Tetske M Ster (Teun 505 x Norbert 444) aan die van stamboek promotie maakte naar Ster.

KFPS Door

“Victoria werd in een heel goede conditie voorgesteld. Ze is een grootramige merrie met veel rasuitstraling door het front, een sprekend hoofd en een goedgevormde verticale hals. De schouder is wat stijl, de bovenlijn is voldoende. Het wat hellende kruis was voldoende van lengte. De voorbeenstand had wat correcter gemogen, wel goede hoeven”, aldus de juryleden. Ze gaven haar een eerste premie, maar maakten de merrie geen Model. “De stap was actief en krachtig met schoudervrijheid in de draf maakte zij een mooi front, veel buiging in het achterbeen en legde het voorbeen goed uit.”

Reservekampioen Tetske

De familie Muilwijk had een hele goede keuring met het duo kampioenen. Reservekampioen Tetske had de dag voor de keuring een IBOP van 72 punten gelopen. “Een merrie met een voldoende sprekend hoofd, waarbij ze wat meer neklengte mocht hebben. De goedgevormde hals is wat horizontaal. Ze heeft een goed ontwikkelde schoft en een lange schuine schouder. De rug en lendenen waren wat strak. Het kruis lag er goed in en de merrie had ook een positieve romprichting, met voldoende kwaliteit in het beenwerk, waarbij de voorbeenstand wat toontredend was. De krachtige stap was actief maar soms iets onzuiver bij spanning. De draf ging bergop met veel afdruk en een krachtig achterbeen.”

Drie eerste premie hengstveulens

Bij de hengstveulens vielen er drie eerste premies. Het kampioenschap ging naar Gedeon Van Elmorash (Hessel 480 x Alwin 469) van Ken en Sherri Sharpe uit Minnedosa. “Een goed ontwikkeld hoogbenig veulen die een iets sprekender hoofd mocht hebben, wel een goedgevormde lange hals. De iets lange rug was sterk en een goede kruisligging. Beenwerk was van goede kwaliteit. De krachtige stap toonde schoudervrijheid en in de ruime draf toonde hij een goede opwaartse houding met buiging in het achterbeen en een goed naar voren wegzettend voorbeen.”



Reserve kampioen hengstveulens werd Gerrit M (Hilbert 529 x Ulbe 506) van Kees en Annie Muilwijk. “Een veulen met een edel hoofd en een lange hals. Hoogbenig en met een goede bovenlijn. Het achterbeen was wat sabelbenig, maar van goede kwaliteit. De stap was krachtig, actief en ruim. De draf was tactmatig met buiging in het achterbeen, had hierin nog wat meer schoudervrijheid mogen tonen.”

Twee eerste premie merrieveulens

Van de vijf merrieveulens kregen er twee een eerste premie. Het kampioenschap ging naar Ize Frouke S (Kanne 534 x Norbert 444) van Simone te Selle, Coalhurst. “Een hoogbenig veulen met een sprekend hoofd en een goedgevormde wat horizontale hals. De rug had wat sterker gemogen, voldoende schuine schouder en kruisligging. Lange koten en droog beenwerk. De ruime stap was voldoende actief, de draf toonde veel zelfhouding, had nog iets meer bergop gemogen.”



Reserve kampioen merrieveulens werd het tweede veulen met een eerste premie: Ilse Martie M (Sepke 549 x Tonjes 459) van Kees en Annie Muilwijk. “Een edel hoofd met een voldoende lange hals, waarbij de nek iets langer had gemogen. Een schuine schouder, een iets weke rug en een goedliggend kruis. De voorbeenstand had iets correcter gemogen, maar het beenwerk was droog en lang gekoot. De stap was ruim en makkelijk met een goed lichaamsgebruik. De tactmatige draf bleef iets in een hoog ritme.”

Bron: KFPS