KFPS keuren Colombia: Geralda (Tsjalle 454) Voorlopig Kroon en kampioen

Op de keuring in Colombia van afgelopen weekend is de zevenjarige Geralda van de Olde Mette Moatte Ster (Tsjalle 454 x Beart 411) kampioen en Voorlopig Kroon geworden. Juryleden Annemieke Elsinga en Willem Sonnema maakten de tweede Voorlopig Kroonmerrie van de keuring tot reservekampioen: de driejarige Tietske v.d. Schans Ster (Jurre 495 x Tsjerk 328).

KFPS Door

Geralda kwam uit de goedgevulde rubriek van zeven jaar en oudere Stermerries. De door Anton Schut gefokte merrie is in eigendom van Ana Milena Velasquez. Voor haar IBOP-menproef haalde ze te weinig punten om definitief Kroon te worden. Ook de negenjarige en sterk bewegende Anita fan Henswoude BK Ster AAA (Wimer 461 x Eibert 419) werd met een eerste premie beloond.

Reservekampioen

Reservekampioen Tietske v.d. Schans Ster (Jurre 495 x Tsjerk 328) kwam uit in de rubriek met driejarige merries voor stamboekopname. Het was vooral de fraaie draf die Tietske naar een eerste premie bracht en waarmee ze later Voorlopig Kroon werd en reservekampioen.

Drie merries van stamboek naar Ster

Drie stamboekmerries maakten promotie naar Ster: de zevenjarige Henke Anne fan Rinske Stee Ster AA (Reinder 452 x Lolke 371), die ook een hele nette IBOP liet zien en daarmee de predicaten Ster en AA ontving. Ook de fraai typische Jaenet Ster (Eise 489 x Alwin 469) werd Ster en bijboek II merrie N-Soñadora Ster (Romance x Felle 422) ging van stamboek naar Ster.

25 IBOP’s

Maar liefst 25 paarden presenteerden zich in een IBOP, waarbij er ook nog drietal paarden twee IBOP’s deden: zowel onder het zadel als aangespannen. Daar zat ook Anita fan Henswoude Ster AAA (Wimer 461 x Eibert 419) bij, die maar liefst 82 punten liet noteren in een menproef, met een 8 voor schakelen. Voor haar rijproef haalde ze 78 punten. Een AA was er voor Henke Anne fan Rinske Stee Ster AA (Reinder 452 x Lolke 371) die 77 punten kreeg, zowel voor haar men- als haar rijproef. De hengsten Leonardo fan de Luts Ster AA (Tjebbe 500 x Hessel 480) haalde 80 punten in zijn rijproef, Jeen fan Waadsicht Ster AA (Omer 493 x Uldrik 457) had al een AA en bevestigde dat met 79,5 punten. Marten fân de Heamar Ster AA (Wimer 461 x Maeije 440) verdiende 78 punten, Rendert Ster AA (Teun 505 x Eibert 419) kreeg 78 punten.

Twee eerste premie veulens

Bij de veulenrubrieken kwamen 8 hengstveulens en 12 merrieveulens in de baan. Twee hiervan kregen een eerste premie: hengstveulen Dag (Murk 540 x Hessel 480) en merrieveulen Emera de San Luis (Markus 491 x Tymen 503).

Het jeugdkampioenschap ging naar entermerrie Baraja de San Samuel (Marten fân de Heamar x Tsjalle 454), een dochter van Geralda van de Olde Mette Moate. Een eerste premie kon ook toegekend worden aan Bobbie van de Waaldijk (Hildwin 528 x Hessel 480). Bij de twentermerries was het Zjimke fan Laurena (Gosse 526 x Thorben 466) en bijboek II twenter Y. Drikka (Royce FOM x Noldus) die een eerste premie mee naar huis namen.

Nieuwe Sterhengsten

De hengsten waren in Colombia goed vertegenwoordigd. Eerste premies vielen er niet bij de enterhengsten, maar wel bij de twenterhengsten waar bijboek II twenter Zafiro (Hylke fan de Adelvej x Eise 489) een eerste premie kreeg.

Bij de veulenboekhengsten konden Willem Sonnema en Annemieke Elsinga wel een aantal Sterren kwijt. De jeugdkampioen van twee jaar geleden, de inmiddels vierjarige Rendert Ster AA (Teun 505 x Eibert 419), werd Ster en dat gold ook voor Rey Diamante Negro Ster (Romance x Reinder 452). De laatste hengst die de baan betrad was Zeeger T. fan ‘e Boppelannen Ster Sport Elite AAA (Tsjalle 454 x Gjalt 426), die een dekvergunning in Colombia heeft en inmiddels 29 nakomelingen.

Bron: KFPS