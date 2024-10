KFPS keuren Duitsland: Dora (Beart 411) kampioen en model

De zevenjarige Dora van den Meijerhöfen Model Sport AAA (Beart 411 x Mintse 384) heeft op de keuring in Hosena afgelopen zondag het Modelpredicaat in ontvangst genomen en werd fokdagkampioen. Juryleden Popke van der Meulen en Dik Brummel maakten de vierjarige Marleen vom Seenland Kroon AA (Tiede 501 x Haitse 425) tot algeheel reservekampioen.

De beide kampioensmerries kwamen met een eerste premie uit de rubriek Kroonmerries. Modelmerrie Dora, gefokt en in eigendom van Hans-Jürgen Bothmer, had veel rasuitstraling en was correct gebouwd, zo laat Popke van der Meulen weten. “Ze beschikt over hard beenwerk en stapt actief. Ze draaft met een zeer goed gebruik van het achterbeen wat ze onder de massa plaats en waarbij de merrie omhoog komt in de schoft.” In 2021 werd Dora al Kroon dankzij een fraaie IBOP menproef waar ze 85 punten voor kreeg.

Hoogbenig

Reservekampioen Marleen, gefokt en in eigendom van Ralf Munitzk, werd vorig jaar nog kampioen op deze keuring, dit jaar kreeg ze het reservelint omgehangen. “Een hoogbenige, langgelijnde merrie met een goede halsvorm”, beschrijft Popke van der Meulen. “Ze heeft ras, een correcte bovenlijn, stapt actief en ruim en heeft een goed gedragen draf.”

Drie Sterren, één met een eerste premie

Bij de driejarigen konden de juryleden een merrie belonen met een Ster eerste premie. Rosalie vom Seenland Ster (Tiede 501 x Pier 48) heeft rasuitstraling, een lange hals en ze beschikt over een mooie bovenlijn en hard beenwerk. “Haar stap is actief en ze heeft een ruime draf met zweefmoment.” Er werden nog twee paarden beloond met een Ster: De vierjarige Mia K. Ster (Maurus 441 x Jasper 366) van Jan Walicki en de vijfjarige ruin Kay vom Seenland Ster (Meinte 490 x Alwin 469) kregen een Ster met een tweede premie.

Twee eerste premie veulens

Bij de veulens kregen er twee een eerste premie: hengstveulen Alexander (Alger 522 x Tymen 503) van Laura Schuster en merrieveulen Amely vom Schladitzer See (Jehannes 484 x Stendert 447) van Sebastian Schiller, een nakomeling van de vorig jaar Model geworden Syanke fan Synaeda Model AA. Ook een twentermerrie kreeg een eerste premie, Thale vom Seenland (Tiede 501 x Pier 448).

IBOP topscore van 82 punten

De topscore bij de IBOP was voor Gilbert vom Seenland Ster Sport AAA (Epke 474 x Nykle 309) die met 82 punten in zijn menproef de eerder behaalde triple A score onder het zadel bevestigde. De tweede beste score was voor de algeheel reservekampioen Marleen die 80 punten onder het zadel kreeg. Anke fan Ramonahiem Ster AA (Tsjalle 454 x Fridse 423) haalde een score van 78 punten onder het zadel. Kay vom Seenland Ster (Meinte 490 x Alwin 469) haalde 77 punten en maakte de dag compleet door ook Ster met een tweede premie te worden.

Bron: KFPS