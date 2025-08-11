KFPS keuren Duitsland: Jurre 495-dochter Iris Kroon en dagkampioen in Papenburg

. . De zevenjarige Iris van de Irene Hoeve Kroon AA (Jurre 495 x Andries 415) is uitgeroepen tot fokdagkampioen op zondag 10 augustus in het Duitse Papenburg. De vierjarige Pia (Matthys 504 x Bartele 472) werd door juryleden Sabien Zwaga, Dik Brummel en aspirant Marissa Visser aangewezen als reserve algeheel kampioen. De IBOP leverde voor de achtjarige Voorlopig Kroonmerrie Dina Kroon AA (Jouwe 485 x Leffert 306) genoeg punten op voor haar definitieve Kroonpredicaat.

De in Papenburg startte met elf IBOP-proeven. Hier konden de juryleden twee keer een AAA-predicaat kwijt. Simmer van Westervoort Ster AAA (Markus 491 x Norbert 444) haalde 88 punten in haar zadelproef met Janneke Folkertsma. “Een merrie die heel goed stapte met veel ruimte, activiteit en lichaamsgebruik, een lichtvoetige draf liet zien met gedragenheid en zelfhouding”, vertelt Sabien Zwaga. “Haar galop is bergop met veel sprong waarbij ze makkelijk kon verruimen.”

Gin af Fynbo Ster AAA (Nane 492 x Norbert 444) werd met 85 punten gewaardeerd voor haar rijproef met Sofi Vaisanen. “Fijn voorgesteld met veel harmonie. De merrie ging met schwung door de baan, had veel takt enlichaamsgebruik in stap, in draf liep ze mooi op eigen benen met een mooi voorbeengebruik. De galop was ruim en in balans.”

Drie keer AA-score

Daarnaast kregen nog drie paarden een AA-score: Lonneke fan ‘t Noardermar AA (Omer 493 x Felle 422), Wikkerdewik fan Hylpen Ster AA (Thorben 466 x Olof 315) en de al genoemde Dina Kroon AA, die met Jelmer Chardon naar 77 punten in haar menproef reed en haar definitieve Kroonpredicaat kreeg.

Iris wint algeheel kampioenschap

Een jeugdkampioen kende de keuring niet, en ook geen kampioen bij de driejarigen. Aan het einde van de dag was er een algeheel kampioenschap waar vier paarden van Duitse eigenaren voor terug mochten komen. Vanzelfsprekend kwam de eerste premie merrie Iris in de baan. Jeugdig, met haar lange hals die verticaal gesteld was en veel behang. “Ze stapte ruim en taktmatig en draafde voldoende krachtig, met balans en met een mooi gebruik van het voorbeen.” Ze verdiende het Kroonpredicaat en werd dagkampioen.

Vijf van de acht Ster tweede premie

In de klasse met driejarigen verschenen acht merries, waarbij er vijf de baan uitgingen met een Ster tweede premie. Tessa van den Meyerhofen Ster (Jurre 495 x Beart 411), Vaya Ygrek Ster (Jurre 495 x Tsjalle 454), Vyn Ygrek Ster (Tsjalle 454 x Bente 412), Teakje Ster (Auwert 514 x Jasper 366) en Tsjeske fan Bokkum Ster (Ulbe 506 x Fabe 348).

Vier jaar en oudere veulenboek- en stamboekmerries

De rubriek met vier jaar en oudere veulenboekmerries leverde met Pia Ster (Matthys 504 x Bartele 472) en Poaike fan A. Ster (Nane 492 x Norbert 444) twee Stermerries op, waarbij Pia op kop kwam en als algeheel reservekampioen werd aangewezen. Reservekampioen Pia showde rasuitstraling met haar edele hoofd en weelderige behang. “Ze stapte actie en ruim en draafde met een krachtig achterbeen en veel takt.”

Nog een keer drie Sterren met een tweede premie kwamen er in de klasse van de stamboekmerries: de zesjarige Joy van stal de Berkmeer Ster AA (Elias 494 x Haike 482), die met een goede aanlegtest geholpen werd naar haar Ster, de tienjarige duurzame Wikkerdewik fan Hylpen Ster (Thorben 466 x Olof 315) en de sterk bewegend Ranja Hu fan Faerch Ster (Nane 492 x Alwin 469).

Ruinen en hengsten

Ook de driejarige grootramige ruin Victor M vom Frieslandstern Ster (Wolter 513 x Mewes 438) werd Ster met een tweede premie.

In de klasse met hengsten kwamen er drie voor de jury, waarvan er twee het Sterpredicaat verdienden. Queran fan it Waad Ster (Auwert 514 x Beart 411), die een 9 voor rastype kreeg en met veel afdruk draafde, en met zijn Ster zijn moeder Preferent maakte. Ook de hele rastypische Jelmer fan DuinoordTexel Ster (Menne 496 x Epke 474) werd Ster. “Hij stapte ruim en taktmatig en draafde opwaarts met veel souplesse.”

Hengstveulens

Bij de veulens gingen er vier met een oranje lintje naar huis. Hengstveulen Donatello fan ‘e Grupstal (Kanne 534 x Tjebbe 500) was de enige bij de hengstveulens en werd daarmee meteen kampioen. “Een goed ontwikkeld veulen, sterk gebouwd en met veel front en een hele lichtvoetige draf”, vertelt Sabien Zwaga. Reservekampioen werd Deeliano vom Hof an der Jade (Hielke 530 x Tsjalle 454) die een tweede premie kreeg.

Merrieveulens

Bij de merrieveulens werden er drie beloond met een eerste premie, waarvan twee dochters van Jeppe 537 en één van Elger 536. Als kampioen werd uitgeroepen de hoogbenige en langgelijnde Frieda (Jeppe 537 x Epke 474). “Met een goede romprichting, veel front en stapte ruim met veel lichaamsgebruik en draafde met veel balans, afdruk en atletisch en schakelend vermogen.” Stalgenote Friekje (Jeppe 537 x Bartele 472) werd met een goede stap en een draf met veel houding en gemak reservekampioen. Een eerste premie was er ook voor de nog heel jonge en rastypische Fardau fan ‘e Grupstal (Elger 536 x Reinder 452).

Bron: KFPS/Bew. Horses.nl