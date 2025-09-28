KFPS keuren in buitenland: Vroukje (Rommert 498) en Uwkje E.P (Tiede 501) kampioen

Afgelopen zaterdag vonden er zowel in Duitsland als in Tsjechië keuringen plaats. In het Duitse Alsfeld werd de driejarige Vroukje von Greifenstolz Ster (Rommert 498 x Reinder 452) uitgeroepen tot kampioen. De juryleden Corrie Terpstra en Ellen van Gastel kozen de zevenjarige Guusje fan stal Bellefleur Ster A (Menne 496 x Maurits 437) tot algeheel reservekampioen. Ook in Tsjechië kwamen fraaie resultaten tot stand. Daar ging het dagkampioenschap naar de driejarige Uwkje E.P. (Tiede 501 x Uldrik 457), die werd beloond met een Ster tweede premie. Havana van Henswoude Ster A (Wylster 463 x Riemer 397) werd door juryleden Sabien Zwaga, Ester Reen en Gotien Sipsma aangewezen als algeheel reservekampioen.

Vroukje was de enige in de rubriek opnames waarbij zich vijf merries presenteerden. De merrie, gefokt en in eigendom van Ralf Reinhardt, verdiende een Ster met een tweede premie.

De zevenjarige Stermerrie Guusje, gefokt door de familie Derksen en in eigendom van Birgit Sheidler, liet een prima presentatie zien, maar kreeg geen uitnodiging voor een graadverhoging. Guusje was niet alleen naar Alsfeld gekomen, ook haar zoon Diego vom Kappenhof (Hilbert 529 x Menne 496) presenteerde zich op de keuring. Het hengstveulen kreeg een eerste premie en was daarmee het enige van de zes veulens die met een oranje lint naar huis ging.

Ster AA-ruin Piter

Bij de rubriek ruinen was één opgave. De vierjarige Piter van Wierengastate Ster AA (Aarnold 471 x Bartele 472) haalde een Ster met een tweede premie en een AA predicaat dankzij zijn IBOP van 79,5 punten.

Uwkje kampioen in Tsjechië

In de rubriek opnames was Uwkje, in eigendom van Vladimír Jašurek en gefokt door Esther Doosjen, de enige met een Ster. “Een jeugdige, correct gebouwde merrie”, zo zagen de juryleden. “Ze bezat een edel hoofd en goede kruisligging. Ze bezat een ruime taktmatige stap en een draf met veel souplesse.”

Twee stamboekmerries Ster

Wel maakten nog twee stamboekmerries promotie naar Ster. Reservekampioen Havana is een grootramige merrie met een goede romprichting. Ze werd naast Ster ook A, dankzij een nette IBOP van 72,5 punten met voldoende scores op haar stap en draf. “Aan de hand kon ze wat overtuigender zijn in stap, maar met haar goede scores in de IBOP kon ze Ster met een tweede premie worden”, zo luidde de jurytoelichting.



Daarnaast werd ook de zestienjarige Froukje fan Zwanenburg Ster (Sape 381 x Piter 312) gepromoveerd naar Ster met een tweede premie. “Een goed bewaarde, voldoende rastypische merrie”, beschrijft Sabien Zwaga. “Ze mocht wat sterker in de bovenlijn, maar ze waardeerde zich op in beweging. Ze stapte actie en draafde met veel buiging, ruimte en balans.”

Twee Sterhengsten

Er kwamen in Tsjechië twee hengsten voor de jury, beide ontvingen ze het Sterpredicaat. De vierjarige Redmer fan Lyts Tellens Ster AA (Jurre 495 x Heinse 354), van Martina Stachová en gefokt door E. Schraa en J. Schurer, haalde bovendien 77,5 punten in zijn IBOP en daarmee het AA-Predicaat. Redmer liet in stap voldoende takt en ruimte zien, in draf toonde hij souplesse en een goed gebruik van het achterbeen, in galop bezat hij een goede sprong, ruimte en balans en de jonge hengst werd kampioen bij de hengsten.

Het reservekampioenschap bij de hengsten was voor de driejarige Thor van Gilde Ster (Hessel 480 x time 389) die ook het Sterpredicaat kreeg.

Twee eerste premie veulens

Bij de veulens kregen er twee een eerste premie. Bij de hengstveulens kreeg de rastypische Ferdinand Nyny Minke (Alwin 469 x Bartele 472), die met veel front en veel schakelend vermogen draafde, een oranje lint mee naar huis en werd kampioen hengstveulens. De langgelijnde en goed ontwikkelde Duke fan Limbach (Hildwin 528 x Beart 411) kon wat overtuigender stappen, maar draafde met voldoende balans. Hij kreeg een tweede premie en werd reservekampioen bij de hengstveulens.



De kampioen bij de merrieveulens werd toegewezen aan Epona Goodshapes (Epke 474 x Rommert 498), die een eerste premie kreeg. Epona was hoogbenig, bezat veel expressie in het hoofd, was sierlijk belijnd en kon goed stappen en correct draven. Reservekampioen werd Elisabeth van Heuwel (Fryso 518 x Epke 474) met een tweede premie. “Een luxe en hoogbenig veulen waarbij het kruis wat minder hellend mocht zijn. Met een goede stap en een lichtvoetige draf met mooi gebruik van het voorbeen.”

Bron: KFPS