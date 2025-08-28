KFPS keuren in Canada: 14-jarige Liefke Ster en kampioen

De 14-jarige Liefke út ‘t Westen Ster AA (Wander 352 x Goffert 369) maakte op dinsdag 26 augustus promotie van veulenboek naar Ster met een tweede premie en AA én werd fokdagkampioen in Sussex, New Brunswick in Canada. Juryleden Jolanda Slootjes en Willem Sonnema maakten de zesjarige Stermerrie Jiselle MF Ster (Hessel 480 x Jakob 302) reservekampioen bij de merries en reserve dagkampioen.



Liefke is een langgelijnd paard die een wat edeler hoofd mocht hebben, maar een lange verticale hals bezit en een goede bovenlijn. Jolanda Slootjes beschrijft haar beenwerk als voldoende droog, met goede hoeven, waarbij haar voorbeenstand wat correcter mocht. “Ze heeft een actieve stap met veel ruimte en een opwaartse draf met buiging in het achterbeen.” De merrie, gefokt door All Star Friesians en in eigendom van Tasha Gruber imponeerde met een hele goede IBOP onder het zadel waarvoor ze 80,5 punten kreeg.

Sibolt maakt moeder Kroonjuweel

Bij de opnames kreeg ook Trude fan Friesian Meadows Ster (Nane 492 x Tsjalle 454) een Ster met een tweede premie. Fokker en eigenaresse Anna Osinga-Bouma nam nog een Sterpaard mee naar huis: de vierjarige Sibolt fan de Greidpleats Ster A (Wibout 511 x Olof 315), gefokt door Anna haar ouders uit het Friese Nes.

De grootramige en hoogbenige Sibolt werd uitgeroepen tot kampioen bij de ruinen. Hij mocht een wat edeler hoofd hebben, maar heeft een lange, iets horizontale hals, een sterke bovenlijn met een goede romprichting. “De stap was ruim en goed door het lichaam, de draf mocht wat actiever met het achterbeen wat meer ondergebracht.” In zijn IBOP van 75 punten kreeg hij een 8 voor de stap. Met het Sterpredicaat van de vierjarige Sibolt maakte hij zijn moeder Renske Richtsje V. Ster Pref Prest (Olof 315 x Dirk 398) – ook de moeder van Elger 536 – Kroonjuweel.

Jiselle reservekampioen

Het reservekampioenschap van de fokdag ging naar de reservekampioen bij de merries: Jiselle MF Ster (Hessel 480 x Jakob 302), gefokt door Allison Thomas en in eigendom van Sheree Gurnell. Een merrie met een sprekend hoofd en veel behang, beschrijft Jolanda Slootjes. Haar rug zou wat sterker mogen en de romprichting was wat neerwaarts. “De stap was actief met buiging, zou wat ruimer mogen. De draf was daarentegen wel voldoende ruim maar had wat meer mogen ondertreden.”

Bron: KFPS/Bew. Horses.nl