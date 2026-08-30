KFPS Keuren in Canada: driejarige Ytske (Teun 505) kampioen

De keuring in Lanly, Britisch Columbia in Canada leverde voor de driejarige Ytske ut ‘t Westen Ster (Teun 505 x Wander 352) een Ster met een tweede premie op en het fokdagkampioenschap. Juryleden Jolanda Slootjes en Marissa Visser maakte twenter Arlene Z. (Ulbrân 502 x Tjalbert 460) jeugd- en reserve algeheel kampioen. Beide merries zijn in eigendom van Rajbeer Brar uit Mission, Britisch Columbia.

KFPS Door

“Kampioen Ytske heeft een edel hoofd, een voldoende lange, goed gevormde hals en mocht iets meer neklengte hebben. Haar schouder is lang en wat stijl, ze bezit een goede romprichting, een goede rug en een wat hellend kruis. Haar beenwerk is van goede kwaliteit, de voorbeenstand had wat correcter gemogen”, beschrijft Jolanda Slootjes namens de jury. “De stap was krachtig maar had ruimer gemogen. In draf toonde ze veel buiging en afdruk, had het voorbeen wat verder mogen uitleggen.” Ytske is gefokt door de vorig jaar overleden Bert Brunia, fokker van het jaar 2025. Zijn paardenstapel is overgegaan naar andere fokkers, waaronder Rajbeer Brar die ook de reservekampioen uit een ut ‘t Westen- merrie fokte.

Jeugd-en Reservekampioen

De twenter Arlene Z. werd jeugd- en reserve dagkampioen. “Een hoogbenige, grootramige tweejarige, met een iets lang hoofd wat wel voldoende sprekend is. Haar hals is lang en verticaal, ze heeft een goede romprichting en een goede bovenlijn. Haar beenwerk is droog, de hoeven goed, maar wat week gekoot. De ruime stap was voldoende actief en de twenter bezat een ruime tactmatige draf waarbij ze nog meer tot dragen mocht komen.”

Twee eerste premie hengstveulens

Het was een klein keuring in Langley, waar een aantal nieuwe fokkers hun Friese paarden lieten zien. Zo ook bij de hengstveulens, waarbij beide gepresenteerde veulens een eerste premie kregen. Himmat Singh Khalsa (Omer 493 x Hessel 480) van Nav Dhillon werd kampioen. “Een hoogbenig, goed ontwikkeld hengstveulen met een voldoende sprekend hoofd en een iets korte, maar verticale hals. De bovenlijn was goed, evenals het kruis in lengte en ligging. Het beenwerk was wat stijl gekoot en het achterbeen was wat sabelbenig, maar wel droog”, zo zagen de juryleden. “Hij had een actieve stap met buiging in het achterbeen, in draf toonde hij veel balans en afdruk.”



Reservekampioen werd Iconic of Black Daimond Farm (Ulbrân 502 x Bearte 411) van Lauren MacDonald. “Iconic heeft een edel hoofd, mocht wat meer nek hebben, bezit een goede bovenlijn met schuine schouder, een goede kruisligging, waarbij hij wat meer lengte mocht hebben. De stap was ruim en actief en in de draf toonde hij een goede zelfhouding en souplesse en had nog wat meer mogen rijzen.”



Bij de merrieveulens ging het kampioenschap naar G Sragi (Kanne 534 x Matthys 504), van Rajbeer Brar, die een tweede premie kreeg.

Hengst Werner Ster

Een Ster was er ook voor de driejarige hengst Werner ut ‘t Westen Ster (Teun 505 x Wander 352). “Hij bezit een voldoende sprekend hoofd met een wat zware hoofd/halsverbinding. De lange hals is wat horizontaal, de schouder schuin met een goede rug en brede lendenen. Werner heeft een goede romprichting, wat sabelbenig achterbeen, wat wat langer gekoot mocht zijn. Zijn stap was ruim en met schoudervrijheid, hierin had hij wat meer buiging in het achterbeen mogen tonen. In de draf zagen wij veel souplesse, buiging in het achterbeen en afdruk.”

Bron: KFPS