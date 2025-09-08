KFPS keuren in Canada: imposante Jiske (Nane 492) Kroon en fokdagkampioen

De kersverse Kroonmerrie Jiske út ‘t Westen Kroon AAA (Nane 492 x Wander 352) is op donderdag 4 september op de keuring in Chilliwack dagkampioen geworden. Juryleden Jolanda Slootjes en Willem Sonnema maakten haar dochter, Wia út ’t Westen (Teun 505 x Nane 492), jeugdkampioen en reserve algeheel kampioen. Beide paarden komen uit de stal van All Star Friesians, van Bert Brunia die met dit kampioensduo de uitslag van 2024 herhaalde.

De zesjarige Jiske startte de dag met een hele sterke IBOP. Ze haalde 84 punten, met een 8 voor draf, souplesse en impuls. Op de keuring kreeg ze een Ster met een eerste premie, die later overging in Voorlopig Kroon en dankzij haar AAA-score meteen omgezet werd naar Kroon. “Een imposante merrie, zowel in stand als in beweging”, zo vertelden de juryleden. “Het hoofd zou iets edeler mogen maar ze had wel rasuitstraling door een helder oog, veel nek en een goed gevormde, lange, verticale hals.” De aansluiting rug-lendenen zou iets sterker mogen, maar de jury hield er rekening mee dat Jiske haar veulen net gespeend had. “De romprichting was positief en het iets korte kruis had wel een goede ligging. Het wat rechte achterbeen was van goede kwaliteit. Ze stapte makkelijk met veel schoudervrijheid”, vervolgde Jolanda Slootjes. “In draf toonde ze veel kracht en kwam goed op het achterbeen met een mooi gebruik van het voorbeen.”

Twee eerste premie merrieveulens

Van de zes merrieveulens die er in de baan verschenen kregen er twee een eerste premie. Kampioen bij de merrieveulens werd Eva Z (Ulbrân 502 x Tjalbert 460). “Een goed ontwikkeld, hoogbenig veulen waarvan het hoofd iets edeler mocht zijn. Haar goede halsvorm was wel iets horizontaal, de rug voldoende sterk en met een goed lang kruis met goede ligging. De stap bleef wat kort, maar de draf compenseerde met ruimte, afdruk en schakelend vermogen.”



Reserve kampioen bij de merrieveulens werd Fenny út ‘t Westen (Wolter 513 x Wander 352), die ook een eerste premie kreeg. “Een veulen met een edel hoofd en een verticale, wat korte hals. De rug zou wat sterker mogen, maar wel een goede kruisligging. Fenny had kwalitatief goed beenwerk en voldoende beenstanden. De stap was actief en ruim, en met een goede buiging. De draf toonde afdruk en souplesse.”

Sterke rubrieken enters en twenters

De enters en twenters lieten zich op de keuring heel goed zien. Van de zes kregen maar liefst vier een eerste premie: twee enters en twee twenters. Het kampioenschap bij de jeugd, en het algeheel reservekampioenschap ging naar Wia út ‘t Westen (Teun 505 x Nane 492), een dochter van kampioen Jiske. “Een jeugdig, hoogbenige twenter met opvallend veel behang, een edel hoofd en ze toonde veel front. De aansluiting rug-lendenen zou iets sterker mogen, maar wel een voldoende lang kruis. De stap was ruim en door het lichaam met een ver naar voren gezet voorbeen”, beschrijft Jolanda Slootjes. “De draf toonde buiging, souplesse en schoudervrijheid, en zou nog iets meer bergop mogen.”

Entermerrie Amella út ‘t Westen (Julius 486 x Bene 476) kreeg een eerste premie en werd reservekampioen van de jeugd. “Amella bezat een hoofd met veel rasuitstraling, een lichte hoofd-hals verbinding en een goed gevormde hals. Het was een hoogbenig enter met een wat steile schouder en een voldoende sterke bovenlijn. Ze had droog en fijn beenwerk. De stap bleef wat kort en was wat overhaast, in draf toonde ze veel souplesse, ruimte en ging bergop.”

Promotie voor 12-jarige Renny, Ster voor Uriah

Een promotie was er ook voor de twaalfjarige Renny út ‘t Westen Ster (Teade 392 x Wander 352). Na een nette IBOP van 73 punten, en een 6,5 op stap en 7 op draf kon haar Voorlopig Ster worden ingewisseld voor definitief Ster met een tweede premie. In de rubriek veulenboekhengsten kwam er één in de baan. De driejarige Uriah Johannes (Jehannes 484 x Epke 474) werd Ster.

Bron: KFPS