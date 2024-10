KFPS keuren in de VS: Kampioenen van Teun 505 en Markus 491

De keuring op woensdag 2 oktober in het Amerikaanse Springfield leverde voor de vierjarige Marieke fan ‘e Kleasterwei Kroon AA (Teun 505 x Maurits 437) het kampioenslint en het Kroonpredicaat op. Juryleden Manuel Gasseling en Marissa Visser maakten de zevenjarige Dunya vom Schladitzer See Ster (Markus 491 x Uldrik 457) algeheel reserve kampioen. In Auburn is de zevenjarige Fyrrha fan Synaeda Model AA (Markus 491 x Beart 411) Model geworden en uitgeroepen tot fokdagkampioen. Haar enter-dochter Wille fan Extreme Friesians (Tiede 501 x Markus 491) kreeg van juryleden Jan Hellinx en Frans Smits het reservekampioenschap toebedeeld.

In het Amerikaanse Auburn leverde de IBOP in de ochtend al twee hele mooie presentaties op, waarbij kampioen Fyrrha, in eigendom van Joe en Kayla Michielli, 80 punten kreeg. Eerder had de door Anke Oosterbaan gefokte merrie al eens 79,5 punten verdiend voor de IBOP en daarmee bleef haar predicaat naast Kroon ook AA. ‘Ze heeft ruimte en takt in haar bewegingen. In draf laat ze een goede houding zien waarbij ze iets krachtiger mocht zijn in het achterbeengebruik’, geeft Jan Hellinx aan. ‘Haar galop is mooi opwaarts.‘

Met de keuring bleek ze een rassige merrie met een mooi front en veel behang, beschrijft Jan Hellinx. ‘Ze is evenredig gebouwd, heeft een jeugdige opdruk en goed beenwerk. Ze stapt met takt, activiteit en ruimte. In draf heeft ze een goede houding en een goed gebruik van het achterbeen.’ Fyrrha is de tweede Modelmerrie van Wille fan Synaeda Koon Prestatie AAA (Beart 411 x Onne 376). In 2019 werd ze jeugdkampioen op de keuring bij It Fryske Hynder, in 2022 verhuisde ze naar Amerika waar ze ook Kroon werd en nu dan ook Model.

Sterhengst Djurre

De hoogste score in de IBOP was voor Djurre út ‘t Westen Ster AAA Sport Elite (Jesse 435 x Feike 395). De zevenjarige hengst werd deskundig voorgesteld en haalde 84 punten. ‘Hij heeft een actieve stap, een lichtvoetige draf en een goede galop en souplesse in de overgangen’, vat Jan Hellinx de verrichting van de hengst van Dark Horse Friesians samen. De hengst heeft een mooie voorhand, veel kap en veel behang. ‘Hij mocht iets langgelijnder, maar heeft een sterke rug en lengte in het kruis.’

Tweemaal Ulbrân 502

Het kampioenschap bij de hengstveulens ging naar Apollo H.F.F. (Ulbrân 502 x Epke 474) gefokt en in eigendom van Coreen Hill. ‘Een hoogbenig veulen met goede bovenlijn en iets strak op de lendenen. Hij beweegt mooi opwaarts en kon daarbij wat meer souplesse gebruiken.’ Het reservekampioenschap was voor stalgenoot en halfbroer Atlas H.F.F (Ulbrân 502 x Meinse 439) die een mooi front combineerde met een lang kruis en hard beenwerk. ‘Hij mocht even wat meer lengte in het voorbeen hebben en zijn stap is wat kort. Maar in draf heel lichtvoetig.’



Bij de merrieveulens konden de juryleden wel een oranje lint uitdelen. Arlene Z. (Ulbrân 502 x Tjalbert 460) werd ook meteen kampioen bij de merrieveulens. De door Pamela en Leo Zylstra gefokte Arlene heeft een goed rastype, met veel front, een lange hals en een sprekend hoofd. ‘Ze heeft een ruime en krachtige stap, in draf laat ze veel houding en zweefmoment zien.’ Het reserve kampioenslint kwam om de hals van Athena H.F.F. (Tiede 501 x Meinse 439), een halfzus van Atlas, reservekampioen bij de hengstveulens. Een rassig merrieveulen met luxe opdruk en een edel hoofd, beschrijft Jan Hellinx. ‘Ze kon op haar rug wat meer bespiering hebben, maar ze heeft een stap met takt en ruimte en een fraaie draf waarbij ze wat meer kracht in de achterhand mag laten zien.’

Marieke dagkampioen in Springfield

De vierjarige Marieke, gefokt door Jan Siebren Duiven en in eigendom van Stephen Lane, kwam als veulenboekmerrie naar de keuring en haalde ’s morgens meteen een mooie score van 80,5 punten in haar IBOP onder het zadel. ‘Een merrie die in stap een goede ruimte heeft waarbij het achterbeen goed onder het lichaam wordt geplaatst’, beschrijft Manuel Gasseling. ‘In draf en galop toont ze veel gedragenheid en kan makkelijk schakelen. Ze heeft veel souplesse in het lichaam en komt makkelijk in balans.’ Op de keuring liet de merrie aan de hand ook zien makkelijk te kunnen schakelen en met veel balans te bewegen. ‘Ze heeft een iets horizontale halsvorm, maar zeer correct in exterieur en fundament.’ Haar Ster met een eerste premie, de promotie naar Voorlopig Kroon in combinatie met haar IBOP score zorgde ervoor dat Marieke als Kroonmerrie en dagkampioen de dag afsloot.

Rastypische Dunya reservekampioen

Het reservekampioenschap ging naar de zevenjarige Dunya vom Schladitzer See Ster (Markus 491 x Uldrik 457) die een eerste pemie kreeg. Dunya, gefokt door Sebastian Schiller en in eigendom van M. Cunningham, is zeer rastypisch met veel behang, een edel hoofd en een goede halsvorm. De merrie heeft een sierlijke belijning en is correct gebouwd. ‘Ze laat een opvallend ruime stap zien met veel takt en kracht. In draf liet ze een functionele presentatie zien. Voor Voorlopig Kroon komt de merrie iets te kort in het exterieur en kwaliteit beenwerk’, licht Manuel Gasseling toe.

Hengstveulen Cillian eerste premie en kampioen

Bij de veulens ging het kampioenschap naar Cillian MFF (Omer 593 x Aarnold 471) die een eerste premie kreeg. Het door Erin Miley gefokte hengstveulen mocht wat rijker in ras zijn, maar was zeer correct gebouwd. ‘Hij heeft en stap met veel ruimte en kracht en een draf met een goed zweefmoment en veel souplesse in het lichaam’, licht Manuel Gasseling toe. Het reserve kampioenschap was voor een tweede premie hengstveulen: Bentley (Wolfert 467 x Doaitsen 420) van Kristen Easterday.

Bij de driejarigen kregen twee merries een Ster met een tweede premie. Paisley Park Hinke MFF Ster (Meinte 490 x Fetse 349) mocht wat edeler in haar hoofd zijn, maar is voldoende correct gebouwd en overtuigde de juryleden in beweging. ‘In stap overtuigde ze met een goede ruimte en een goed doortredend achterbeen. In draf maakt ze een goede houding met een goed zweefmoment.’ Ook de langgelijnde Rhiannon UP Ster (Arent 515 x Maurits 437) werd Ster. De merrie van Skais The Limit staat goed in verhouding, heeft veel behang en een sprekend hoofd. ‘De stap is taktmatig met voldoende ruimte. In draf laat ze veel kracht in het achterbeen zien waarbij ze makkelijk kan schakelen.’

Bron: KFPS