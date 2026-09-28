KFPS keuren in de VS: Lúkse famke Kroon en dagkampioen

Op zondag 27 september gingen de keuringen in Verenigde Staten, circuit 2, van start. In de regio van Washington hebben juryleden Willem Sonnema en Ester Reen een viertal paarden beoordeeld in de IBOP en achttien paarden gekeurd. Ze maakten de zevenjarige Lúkse famke Kroon AAA (Jehannes 484 x Norbert 444) Kroon en dagkampioen. De twaalfjarige Unique Prinseske F Kroon Sport AAA (Tsjalle 454 x Rindert 406), ook van Ayrshire Stables werd reserve algeheel kampioen.

KFPS Door

Lúkse famke, gefokt door Hilbert Lemstra uit het Duitse Papenburg en in eigendom van Ayrshire Stables, kwam uit in de rubriek zeven jaar en oudere Stermerries, waar ze een eerste premie kreeg. “Het is een merrie met veel rasuitstraling en een goede halsvorm”, beschrijft het juryduo. Haar schouder was goed geplaatst, de bovenlijn sierlijk met goede verbindingen en het beenwerk straalde kwaliteit uit. “De stap was correct en kon iets ruimer. In draf daarentegen waardeerde de merrie zich enorm op door veel houding en balans, waarbij het achterbeen resoluut onder de massa werd geplaatst.”

De reservekampioene kwam uit dezelfde stal. Unique Prinseske was een mooie kroonmerrie die goed door het lichaam stapte en krachtig draafde. Voor een hoger predikaat zou ze wat opwaartser gebouwd mogen zijn.

IBOP topper van 77 punten

De dag startte met een IBOP van vier paarden die onder het zadel werden gepresenteerd. De hoogste score was voor Hannah S Ster AA (Hessel 480 x Feike 395) met 77 punten. De achtjarige merrie van Miguel Sanchez Duarte en Michele Sanchez werd netjes voorgesteld en liet een nette verrichting zien. “De basisgangen waren correct waarbij ze veel houding en balans liet zien.”

Driejarige Xenah Ster

Bij de driejarigen werd Xenah Ster (Hessel 480 x Bene 476) Ster met een tweede premie. De rasuitstraling was voldoende. In bouw had deze merrie een goede schuine schouder ligging, maar was het kruis wat afhellend. Het beenwerk was correct qua standen en hardheid. “De merrie viel op door haar goede stap”, zo geven de juryleden aan. “De stap was ruim, actief en met een goede tact. De draf was ruim met veel houding en een goed geplaatst achterbeen.”

Ruin Aso en hengst Wahkan Ster

Nog twee Sterren vielen er bij de ruinen en de hengsten. De tienjarige Aso fan Dijkmaniastate Ster (Alke 468 x Andries 415) van Ken en Saimi Parsons en gefokt door Douwe Dijkman uit Marssum werd Ster met een tweede premie. De ruin combineerde een goede bouw met een opvallend lang kruis met de gewenste ligging. “De stap was ruim en met een goede tact. De draf was krachtig met een iets hoog ritme.”

Ook Ster werd Wahkan van BHF Ster (Bene 476 x Alwin 469), gefokt door Paula en Tim Pederson van Black Hills Friesians uit Piedmont en in eigendom van Mandy Roberts. De hengst viel op door zijn goede rasuitstraling en correcte bouw, waarbij de opwaartse romprichting opviel. “Hij stapte ruim en krachtig en liet een voldoende draf zien.”

Bron: KFPS