In Aubrey, Texas maakten juryeden Gotien Sipsma en Ellen van Gastel op 16 en 17 november de driejarige Zayla fan de Ulbran Ster (Ulbrân 502 x Alwin 469) Voorlopig Kroon en fokdagkampioen. De reservetitel en het Kroonpredicaat gingen naar de vierjarige Tineke fan Friesian Run Kroon AA (Tjalbert 460 x Bene 476).

KFPS Door

De hoogbenige en langglijnde Zayla werd gefokt door Lucienda en Robert Moehnke en is in eigendom van Mary Leggett. Ze heeft een horizontale romprichting, waarbij haar bovenlijn wat sterker mocht zijn. “‘”In stap toont ze een ruime, taktmatige stap met veel souplesse een sterk ondertredend achterbeen”, aldus Ellen van Gastel. “In draf liet ze een goede regelmatige, opwaartse draf zien met een goede buiging in achterbeen.” Zayla kreeg een eerste premie bij haar opname en werd Voorlopig Kroon en kampioen.

Tineke fan Friesian Run

Reservekampioen Tineke, gefokt en in eigendom van Sjouke Plantinga van Friesian Run, haalde in haar IBOP 79 punten voor haar aangespannen proef, waarbij haar galop en haar schakelend vermogen opvielen. Omdat ze al in het bezit was van het Voorlopig Kroonpredicaat werd ze na haar IBOP meteen Kroon verklaard. ‘Ze is een rastypische merrie met een sterke bovenlijn en een krachtig gebruik van het achterbeen’, licht Ellen van Gastel toe.

Zeven Sterren

De juryleden konden nog zeven Sterren kwijt op de keuring. De negenjarige veulenboekmerrie Daenarys MFR Ster (Alwin 469 x Doaitsen 420) werd Ster met een tweede premie. Bij de driejarige veulenboekmerries kreeg Wietske fan FriesianRun Ster (Thorben 466 x Nanning 374) een Ster met een tweede premie.

Ook vijf hengsten gingen met een Ster naar huis: Wykke O. Ster (Tymen 503 x Menne 496), Clint HHF Ster (Ulbrân 502 x Julius 486), Thomas K. Ster (Omer 493 x Michiel 442) Willem fan ‘e Bolle Holle Ster (Tiede 501 x Stendert 447) en Versace F Friesian Fairytailes Ster (Menne 496 x Jerke 434).

Bij de twentermerries ging een eerste premie naar Ava of Starlit Ridge (Tjalbert 460 x Doaitsen 420).

Herkeuring: eerste premie voor Esmeralda

De herkeuring leverde voor enter Esmeralda (Clyde of Varna x Julius 486) een eerste premie op. Esmeralda, in eigendom van Jose Becerra, is langgelijnd met veel jeugd en rasuitstraling. ‘Een goed gebouwde merrie met een opwaartse romprichting, een taktmatige stap en een goede draf met veel zelfhouding en een goed achterbeen gebruik’, beschrijft Ellen van Gastel. De vader van Esmeralda is een veulenboekhengst van Epke 474 en Doutzen fan Goëngamieden Ster (Andries 415 x Leffert 306).

Uit de stal van Becerra kwam ook de zevenjarige Jannes van Kippenburg Ster (Wimer 461 x Fabe 348), gefokt door de familie Eppinga. Jannes werd op de herkeuring alsnog Ster verklaard dankzij een opwaartse romprichting en een sterk achterbeengebruik.

Bron: KFPS