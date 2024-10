KFPS keuren in Duitsland en Tsjechië: Dianje (Bartele 472) en Schoutje (Stendert 447) kampioen

Afgelopen weekend werd er in meerdere landen gekeurd, zo ook in Duitsland en Tsjechië. In Duitse Alsfeld werd de zevenjarige merrie Dianje van de Vogelsberg Ster (Bartele 472 x Doaitsen 420) kampioen en Ster. Maxima von Steinbach-Ries Ster (Matthys 504 x Pier 448) werd algeheel reservekampioen. Op de keuring in Tsjechië is de elfjarige Schoutje fan de Heamar Ster AA (Stendert 447 x Onne 376) kampioen geworden. Het reservekampioenschap was voor Iris van de Gela Ster (Tsjalle 494 x Jerke 434).

De keuring in Duitsland lag in handen van juryleden Piet Bergsma, Johan van der Velde en aspirant Hendrik van der Meulen. De zevenjarige Dianje, gefokt door Dieter Schmidt en in eigendom van Katharina Knauß, kwam als stamboekmerrie naar de keuring. Met haar evenredige bouw, goede stap en draf waardeerde ze zich op tot Ster met een tweede premie.

Taktmatig

Ze kreeg naast zich een bijschrijver in het programma: de driejarige Maxima werd opgenomen met een Ster tweede premie. “Een grootramig paard dat in stap wat ruimer mocht, maar wel heel taktmatig was”, verduidelijkt Piet Bergsma. “In draf is ze opwaarts met een goed achterbeengebruik.’ Maxima werd gefokt door Bettina Müller en is in eigendom van M. Klemmer.

Drie eerste premie veulens

Het kampioenschap bij de veulens ging naar Auri vom Lindenhof (Tiede 501 x Tsjalle 454) van G. Borschel. Het luxe merrieveulen mocht iets ruimer stappen, maar liet een hele mooie opwaartse draf zien. Bij de veulens kregen er drie een oranje lint mee naar huis: ook Antje van de zwarte Marie (Jorke 532 x Stendert 447) van Antonia Roth en Calista (Tiede 501 x Tsjalle 454) van Michaela Kornemann ontvingen een eerste premie.

Enter Yna jeugdkampioen

De jeugdkampioen kwam eveneens uit de stal van Antonia Roth en is een halfzus van Antje. De sterk gebouwde enter Yna van de zwart Marie (Hilbran d525 x Stendert 447) kreeg van de jury een tweede premie. Ze stapte goed, maar mocht in draf wat meer souplesse tonen.

Goed stappende kampioen in Tsjechië

Juryleden Popke van der Meulen en Dik Brummel maakte Schoutje de kampioen. De merrie mocht dan misschien over iets meer rasuitstraling beschikken, ze stapte wel ruim, actief en krachtig en bewoog soepel. Ze haalde een mooie score van 78 punten, waarbij haar stap werd beloond met een 8. De merrie is gefokt bij Meindert de Boer uit Koudum en in eigendom van Veronika Svatova.

Rassige Iris

Die rasuitstraling bezat de zesjarige Iris juist wel weer. Ze maakte mede dankzij haar lange verticale hals en goede bouw promotie van stamboek naar Ster met een tweede premie. Ook Ster met een tweede premie werd de driejarige Rejny van Doubravka Ster (Markus 491 x Alke 468).

Twee eerste premie veulens

Bij de veulens vielen twee eerste premies: hengstveulen Casper van Dupaumolen (Jehannes 484 x Wierd 409) en merrieveulen Carita Goodshapes (Sipke 450 x Rommert 498) kregen beiden een oranje lint mee naar huis.

Bron: KFPS