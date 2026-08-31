KFPS Keuren in Duitsland: Ilka (Alwin 469) Model en fokdagkampioen

De keuring op zaterdag 29 augustus in het Duitse Tierhaupten heeft een nieuwe Modelmerrie opgeleverd. Ilka vom Osterbachtahl Model AA (Alwin 469 x Haitse 425) werd bovendien fokdagkampioen. Juryleden Jan Hellinx en Gotien Sipsma maakten enter Froni (Bartele 472 x Sake 449) reserve fokdagkampioen.

KFPS Door

Ilka imponeert in rasuitstraling

Helaas waren er op de keuring veel afmeldingen, maar met een nieuwe Modelmerrie was de kwaliteit heel goed. Ilka, gefokt en in eigendom van Christian Seitz uit Bibertal, kwam in de rubriek Kroonmerries en imponeerde in rasuitstraling met een edel hoofd, lange hals en veel behang. “Een langgelijnde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat”, zo beschrijft Jan Hellinx. “Met een lang kruis, voldoende sterke bovenlijn en correct gesteld en voldoende hard beenwerk was ze heel compleet in bouw. Ze liet een ruime en krachtige stap zien met veel lichaamsgebruik. Haar draf was ruim met een krachtig achterbeen met veel buiging in de gewrichten.”

Enter Froni reservekampioen

Het reserve fokdagkampioen én het jeugdkampioenschap ging naar enter Froni, gefokt door A. Brak uit Zandhuizen en in eigendom van Jessica Wistop uit Medlingen. “Een modern gebouwd en goed ontwikkeld enter met een actieve stap en een lichtvoetige draf”, aldus de jury, die Froni een tweede premie toekende.

Twee eerste premie hengstveulens

Bij de hengstveulens kregen er twee een eerste premie. Het kampioenschap ging naar Ilco fan Limbach (Martinus 539 x Waander 512) van Claudia en Perry Prexl uit Strengberg. “Een rassig veulen met een verticale, voldoende lange hals en een sprekend hoofd. Een correct gebouwd veulen met hard beenwerk”, aldus de jury. “Hij heeft een ruime en actieve stap en een draf met opwaartse houding met krachtig achterbeen.”



Reservekampioen werd Gustav vom Dillinger Land (Kees 531 x Tymen 503) van Jessica Wistop die een succesvolle fokdag had. “Gustav was voorzien van een luxe opdruk en veel statuur. Hij was evenredig gebouwd en voldoende belijnd, met fijn en hard beenwerk. Zijn stap was voldoende ruim, zijn draf lichtvoetig met een goede techniek.”



Het kampioenschap bij de merrieveulens ging naar de tweede premie Galina (Boet 516 x Wolfert 467). “Het nog jonge veulen bezat een edel hoofd en was heel soepel in haar beweging.”

Bron: KFPS