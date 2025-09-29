KFPS Keuren in Duitsland: Tilda (Tiede 501) kampioen, Hiske Model

De laatste keuring van seizoen 2025 in Duitsland bleek een hele succesvolle. In Hosena, op het Vom Seenland fokbedrijf werden op zondag 28 september onder grote publieke belangstelling maar liefst vier merries Voorlopig Kroon, twee merries ontvingen het Kroon-predicaat én Hiske fan Klein Weulink werd Model. "Het leek wel een Centrale Keuring in het klein", complimenteerde juryvoorzitter Sabien Zwaga de fokkers.

Kampioensduo Voorlopig Kroon

Het kampioenschap ging naar de driejarige Tilda vom Stall Ohlenborg (Tiede 501 x Tsjalle 454), die Voorlopig Kroon werd. “Een hele aansprekende, sterk gebouwde merrie met correcte beenstanden en een voldoende krachtige stap. In draf had ze veel balans, veel zelfhouding, veel buiging en afdruk.” Tilda is in eigendom van Kai Raschke en een dochter van Anke fan Ramonahiem Ster AA (Tsjalle 454 x Friedse 426), gefokt door Haike van der Meulen.

Het reserve dagkampioenschap wezen juryleden Sabien Zwaga, Ester Reen en Gotien Sipsma toe aan nog een driejarige merrie: Thale vom Seenland (Tiede 501 x Pier 448) die ook Voorlopig Kroon werd. “Thale is een grootramige merrie met statuur, een mooie halsvorm, schuine schouder, hard beenwerk en grote hoeven”, beschrijft Sabien Zwaga. “Haar stap is ruim en taktmatig en haar draf is krachtig en opwaarts.” Thale is gefokt en in eigendom van Ralf Munitzk, een dochter van Maxima Boszorg Stb (Pier 448 x Krist 358) en komt uit stam 50, de Boszorg lijn van Jos Bos.

Ook Vivian en Valentina Voorlopig Kroon

Bij de opnamerubrieken konden er zes Sterren worden gegeven, waarvan maar liefst vier met een eerste premie. Deze vier merries kwamen uit de groep van negen driejarige merries. Alle vier werden ook na een tweede ronde Voorlopig Kroon. Naast Tilda en Thale kreeg ook Vivian vom Friesenhof Altmark Ster (Omer 493 x Jouwe 485) het Voorlopig Kroonpredicaat. “Een moderne, langgelijnde merrie met een sterke bovenlijn en hard beenwerk. Ze stapte vlijtig met veel lichaamsgebruik en draafde met een krachtig achterbeengebruik.” Vivian is gefokt door Detlef en Petra Elling en in eigendom van Sebastian Schiller.



De vierde Voorlopig Kroonmerrie was Valentina van Visser Ster (Alwin 469 x Uldrik 457). Deze merrie bezit veel uitstraling met een mooie halsvorm en veel front”, beschrijft Sabien Zwaga. “Ze is sterk gebouw en heeft een mooie voorhand. Het achterbeen was wat sabelbenig. Ze had een goede stap en een draf die ruim was met veel buiging in de sprong.” Valentina is in eigendom van Detlef en Petra Elling en werd gefokt door Tieme Visser.

Sierda Diana: AAA en Kroon

Bij de oudere merries kreeg Sierda Diana A.B. Kroon AAA (Teun 505 x Heinse 354) een eerste premie en kon die na de tweede bezichtiging omzetten naar Kroon. De ochtend voor de keuring had Sierda al een IBOP gelopen waarbij ze 82 punten en een AAA-predicaat verdiende. “Ze viel op in haar draf met veel souplesse, veel afdruk, lichtvoetigheid en veel gedragenheid”, beschrijft Sabien Zwaga. “Ze liet veel schakelend vermogen en balans zien.” De rastypische en zeer correct gebouwde Sierda is gefokt door Anneke Kuipers-Brouwer en in eigendom van Dirk Jahnke.

Modelmerrie Hiske naar brons

Als klap op de vuurpijl konden de juryleden ook nog een merrie Model maken. Hiske fan Klein Weulink Model AA (Alwin 469 x Beart 411) kreeg een eerste premie en maakte promotie naar Model. De zevenjarige Hiske, gefokt door Henk Blom uit Wijhe en in eigendom van Detlef en Petra Elling zoogde dit jaar nog een veulen, maar liet zich in mooie conditie zien. “Ze toonde veel front, veel behang en ze bezit een sierlijke belijning en droog beenwerk. Haar stap was ruim met veel lichaamsgebruik. Haar draf was voldoende ruim en krachtig.” In de kampioenskeuring maakten de juryleden haar Model en kreeg ze het brons in het kampioenschap toegewezen.

Herkeuring Rosalie Kroon

In Hosena werd nog een herkeuring georganiseerd, waarbij Rosalie vom Seenland Ster AA (Tiede 501 x Pier 448) nog een keer werd gepresenteerd. Hierbij kreeg ze een eerste premie en werd ze Kroon. Rosalie is nauw verwant aan de reservekampioen Thale, de vaders zijn gelijk, hun moeders zijn volle zussen.

Twee eerste premie hengstveulens

De veulenrubrieken leverden twee eerste premie veulens op. De hoogbenige Don (Bartele 472 x Maurus 441) haalde een eerste premie en werd reservekampioen bij de hengstveulens. “Hij stapte goed en draafde met veel tritt, een mooi voorbeengebruik en schakelend vermogen.” Het kampioenschap ging naar de rastypische en mooi gelijnde Frodo IR (Kees 531 x Pier 448) die ook een eerste premie kreeg. “Hij stapte actief en draafde met veel souplesse en balans.”

Bij de merrieveulens werden vijf tweede premies gegeven. Het beste merrieveulen was de rassige en evenredig gebouwde Flora Fennie Vemke V (Boet 516 x Omer 493). “Ze bezat een goede bovenlijn, een actieve stap en de draf mocht wat meer oprichting tonen.” Reserve werd de hoogbenige Diva vom Schladitzer See (Elias 494 x Beart 411). “Dit merrieveulen bezit een opvallend edel hoofd, ze mocht wat meer lengte in de rug hebben, maar stapte actief en draafde voldoende ruim.”

Bron: KFPS