KFPS keuren in Frankrijk: Stermerrie Tera (Teun 505) kampioen

Afgelopen zondag is de vierjarige Tera vom Schladitzer See Ster (Teun 505 x Loadewyk 431) fokdagkampioen geworden op de keuring in Frankrijk. Juryleden Popke van der Meulen en Ellen van Gastel maakten de driejarige Wenka van ‘t Wilbroek Ster (Tymen 503 x Beart 411) reserve fokdagkampioen.

KFPS Door

De rastypische Tera is gefokt door Sebastian Schiller en in eigendom van Marie Laure en Jean Michel Strasser. “Ze bezit een lange, verticale hals met veel expressie is het hoofd, in de bovenlijn zou de lendenpartij een fractie sterker mogen zijn en ze beschikt over hard beenwerk. Haar stap heeft takt en is ruim, haar draf is lichtvoetig en ruim, waarbij het achterbeen goed onder de massa treedt en laat ze veel buiging in het spronggewricht zien.”

Dubbelslag voor familie Strasser

Het reservekampioenschap was voor de driejarige Wenka die een Ster met een tweede premie mocht ontvangen. Wenka werd gefokt door Rik Meeus en is in eigendom van Marie Larue en Jean Michel Strasser die met de kampioen én de reservekampioen een dubbelslag binnenhaalden. “Wenka is een rassige merrie met goede halsrichting en een fractie neerwaartse romprichting. In stap mocht ze wat meer overtuigen, haar draf was krachtig, met veel afdruk vanuit het achterbeen en liet daarbij veel lichaamsgebruik zien.”

Eerste premie hengstveulen Hélior

Een eerste premie was er voor hengstveulen Hélior d’Iridia (Murk 540 x Meinte 490) van Charlotte-Anaïs Olivier. “Een veulen met veel ras uitstraling en een sterke bouw. De stap is ruim en taktmatig

In draf beweegt hij opwaarts en laat daarbij een krachtig achterbeen zien met veel afdruk. Ook maakt de hengst veel houding en laat daarbij een goed voorbeen gebruik zien”, zo beschrijven de juryleden.

AA IBOP

In Frankrijk werd ook een IBOP verreden. Daarbij haalde de vierjarige veulenboekhengst Ulkann du Ydelan AA (Beant 517 x Thorben 466) van Mélanie Lefevre met 77,5 punten de hoogste score.

Bron: KFPS