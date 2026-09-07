KFPS Keuren in Frankrijk: zesjarige Maaike Minke (Tiede 501) kampioen

De keuring op zondag 6 september in Frankrijk leverde voor de zesjarige Maaike Minke AJ Ster AA (Tiede 501 x Monte 378) het kampioenschap op. Juryleden Jolanda Slootjes en Ellen van Gastel maakten merrieveulen Gjullia du Graffard (Jouwe 485 x Elias 494) kampioen merrieveulens en reserve dagkampioen.

KFPS Door

Maaike Minke, gefokt door Anna Jelsma uit Gorredijk en in eigendom van Christine Masson Bessiere uit Treflez , imponeerde op de keuring eerst al met een IBOP van 78 punten. Daarbij viel haar ruime en soepele stap op en haar taktmatige draf met krachtig achterbeen, waarbij de verruiming nog wat aandacht verdiende. De galop was ruim gesprongen met een voldoende onder tredend achterbeen. Op de keuring kreeg ze een eerste premie. “Maaike Minke heeft een zeer rastypische uitstraling met mooi front, lange verticale hals, edel hoofd en veel behang. Ze heeft een goede schouder en sterke bovenlijn, maar wel een hellend kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, wel wat nauw in de voorbeenstand”, beschrijft Jolanda Slootjes. “De stap was krachtig, ruim en toonde souplesse en schoudervrijheid. In de krachtige ruime draf had ze wat meer lichaamsgebruik kunnen tonen.”

Mariebel reservekampioen merries

Bij de merries ging het reservekampioenschap naar de zesjarige merrie Mariebel Kroon AA (Jouwe 485 x Doaitsen 420) die ook een eerste premie kreeg. De merrie is gefokt door A. Hol uit Wadenoijen en in eigendom van Thilo Hane uit Rennes. “Mariebel is nog jeugdig, heeft een edel hoofd, een lichte hoofd/halsverbinding en veel behang. Ze bezit een sterke bovenlijn, voldoende romprichting en een wat hellend kruis. Het achterbeen is wat recht, maar wel van goede kwaliteit. De stap was actief en toonde souplesse, in de draf toonde ze af en toe wat tactverlies, maar in de goede momenten zagen we een ruim wegzettend voorbeen en goede buiging in het achterbeen.”

Twee eerste premie veulens

Bij de veulens kregen er twee een eerste premie, een hengst- en een merrieveulen, beiden nakomelingen van Jouwe 485, beiden in het bezit van Jacques en Anita Audry en beide veulens werden kampioen. “Gjullia du Graffard is een luxe, hoogbenig veulen met veel rasuitstraling in het hoofd. Ze bezit een lichte hoofd/ halsverbinding en een goed gevormde kap. De rug had iets sterker gemogen maar heeft een goed kruis qua ligging en lengte. Het beenwerk is droog en fijn”, beschrijft Slootjes. “De ruime actieve stap toonde souplesse. Ook in draf toonde zij ruimte, souplesse en schoudervrijheid, had hierbij nog wat meer bergop mogen bewegen.” Gjullia werd aan het eind van de dag ook uitgeroepen tot reserve fokdagkampioen.



Het reservekampioenschap bij de merrieveulens ging naar Imany Deham (Nyk 538 x Uldrik 457) die een tweede premie kreeg. Imany, gefokt en in eigendom van Hélène Lemoine, Gorges, bezat een voldoende sprekend hoofd met een wat zware hoofd/halsverbinding en onderhals. “Ze is voldoende hoogbenig en voorzien van een sterke bovenlijn. Het wat gehoekte achterbeen is van goede kwaliteit en lang gekoot. De stap was actief maar bleef wat kort. De tactmatige draf toonde wel houding maar bleef wat in een hoog ritme.”

Hengstveulenkampioen: Hilbert (Jouwe 485)

Bij de hengstveulens ging het kampioenschap naar Hilbert du Graffard (Jouwe 485 x Thorben 466) van Jacques en Anita Audry die heel druk waren geweest met de organisatie van de fokdag en ook nog eens heel succesvol waren. De langgelijnde en hoogbenige Hilbert kreeg een eerste premie. “Een goed ontwikkeld veulen met een edel, iets lang, hoofd. Hij is voorzien van een goed gevormde, iets zware hals. Hij heeft een goede bovenlijn en een lang kruis met een iets neerwaartse romprichting. Het beenwerk is van goede kwaliteit, iets gehoekt in het achterbeen en lang gekoot. De stap was actief en had voldoende buiging, in draf toonde hij een mooie zelfhouding, liep in een iets hoog ritme maar met veel buiging.”



Het reservekampioenschap bij de hengstveulens ging naar Harry k (Nane 492 x Wylster 463) die een tweede premie kreeg. Harry is gefokt en in eigendom van Earl Kuipers uit Sonzay. “Dit veulen heeft een sprekend hoofd, goedgevormde, iets korte hals, een goede bovenlijn en een goede kruisligging. Zijn beenwerk was droog maar iets week gekoot. De stap was actief waarbij nog wat meer schoudervrijheid getoond kon worden. De soepele draf toonde een mooi zweefmoment, houding en balans”, licht Slootjes toe.

Bron: KFPS