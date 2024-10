KFPS keuren in Italië: Zesjarige hengst Igor (Epke 474) kampioen

Op de keuring in Italië is de zesjarige hengst Igor Del Boscone Ster AA (Epke 474 x Doaitsen 420) afgelopen algeheel kampioen geworden. Juryleden Ester Reen en Peter de Meulmeester maakten de driejarige hengst Rykle fan de Leppedyk Ster (Markus 491 x Jehannes 484) reserve algeheel kampioen.

Op de keuring met zo’n 25 veulens, merries, ruinen en hengsten was veel publiek afgekomen. Uiteindelijk waren het de hengsten die de meeste indruk maakten. Van de zeven IBOP’s die het jurykoppel gepresenteerd kreeg, was het Igor die met 79,5 punten de hoogste score binnenhaalde.

Goede stap

“Hij kreeg een hoog cijfer voor de stap waarbij hij goed door het lichaam stapte en veel ruimte liet zien”, aldus Ester Reen die ook de gemakkelijke galop noemt. Igor kreeg op de keuring ook een Ster. De zesjarige hengst is gefokt in Italië bij Cavazzoni Paola-Zanasi en Gabrielle-Parenti Paolo en in eigendom van Rudi Afra Manfrin. De moeder van Igor is Yneke fan de Marren Ster (Doaitsen 420 x Maiko 373), gefokt door Klaas Sipma uit Aalzum.

Rykle reservekampioen

Een tweede Ster was er voor de jeugdige driejarigen Rykle die een goed rastype combineerde met een goede draf met souplesse en kracht. Rykle is gefokt door Douwe Groot uit Nij Beets en in eigendom van Centro Equestre Grand Noir. De jonge hengst werd reserve algeheel kampioen, Igor met zijn net iets fraaiere bouw kreeg het kampioenslint omgehangen.

Bron: KFPS