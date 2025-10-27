KFPS keuren in Polen: 15-jarige Hotske Model en kampioen

Op de keuring in Besierkierz Rudny, Polen is op zaterdag 25 oktober de 15-jarige Hotske W.T Model AA (Beart 411 x Tsjerk 328) kampioen en Model geworden. Het reservekampioenschap wezen juryleden Corrie Terpstra en Gotien Sipsma toe aan haar driejarige dochter: Viva z Tartaku Ster (Jehannes 484 x Beart 411).

KFPS Door

“Een zeer duurzame merrie met droog beenwerk”, omschrijft Corrie Terpstra Hotske, die gefokt is door oud-jurylid Wil Thijssen en in eigendom is van Joanna Frycze. “Ze heeft een goede, actieve stap met veel lichaamsgebruik en een draf met veel techniek in haar achterbeen.” Hotske is een bekende in de keuringsring in Polen. Twee jaar geleden werd ze kampioen en Voorlopig Kroon op de keuring in Polen, ruim een half jaar later haalde ze na een succesvolle IBOP in Warga haar Kroonpredicaat.

Drie driejarigen Ster

Viva was één van drie driejarige merries die werden opgenomen met een Ster tweede premie. De andere twee merries waren Victoria D Ster (Eise 489 x Epke 474) en Ulkje Marieke Ster (Alwin 469 x Epke 474). Bij de stamboekmerries maakte er één promotie naar Ster: Annigje Bel Ster (Wylster 463 x Thorben 466).

Eerste premie voor merrieveulen Driada

Er verschenen bij de dames juryleden een hele reeks veulens in de baan, vijf hengstveulens en 13 merrieveulens. Eén veulen ging naar huis met een oranje lintje en dus een eerste premie: Driada fan PEK (Jehannes 484 x Beart 411) van Emil Klinicki.

Bron: KFPS