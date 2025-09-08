KFPS Keuren in Zwitserland: Sol (Alwin 469) Kroon en dagkampioen

De keuring in Zwitserland is gewonnen door Sol da Monica Kroon AA (Alwin 469 x Andries 415). De vierjarige merrie van Regula en Sandro Monica haalde een IBOP met 78,5 punten in de menproef met Age Okkema en kon daarmee haar eerste premie en Voorlopig Kroon - die ze op de keuring kreeg - meteen verzilveren naar Kroon.

Sol liet in haar IBOP al een goede draf zien met veel schwung, houding en expressie. Op de keuring maakte ze voor juryleden Sabien Zwaga en Gotien Sipsma de sprong van Ster naar Kroon en werd dagkampioen. “De moderne Sol is een merrie met veel rasuitstraling en een goede romprichting. Ze combineerde een lang voorbeen met grote hoeven, en een fractie sabelbenig achterbeen. Haar stap was ruim en taktmatig en goed door het lichaam. Haar draf was ruim en opwaarts.”

Tweemaal Jeppe 537 met eerste premie

De Da Monica fokkers waren heel succesvol bij de veulens. Van de vijf veulens kregen er twee een eerste premie, beiden uit hun fokstal. Het beste veulen werd hengstveulen Eolo da Monico (Jeppe 537 x Wytse 462). De andere eerste premie ging naar merrieveulen Eiva da Monico (Jeppe 537 x Maurus 441). “De goed ontwikkelde Eolo bezat een edel hoofd, verticale hals en mocht iets sterker in de rug. Hij stapte ruim en taktmatig en draafde opwaarts met veel houding en souplesse. De langgelijnde Eiva maakte indruk met veel rasuitstraling met een heel edel hoofd, een verticale halsrichting, goede ontwikkeling en goede romprichting. Ze stapte met veel takt en ruimte en opwaarts draafde met veel souplesse.”

13-jarige nieuwe Stermerrie

De keuring bracht voor twee paarden het Sterpredicaat: de 13-jarige Marikke ter Meer Ster (Pier 448 x Arjen 417), gefokt door Peter Meer uit Duitsland en in eigendom van van Saskia Oesch, werd opgenomen met een Ster tweede premie. “De grootramige Marikke mocht wat meer bespiering hebben en bezat voldoende droog beenwerk. Haar stap was taktmatig met voldoende lengte en lichaamsgebruik”, beschrijft Sabien Zwaga. “De draf was voldoende ruim en krachtig.”

Ster eerste premie voor Leonardo

Bij de ruinen was het Sterpredicaat met een eerste premie voor Leonardo Ster (Markus 491 x Eibert 419), gefokt door Waling Haijtema en in eigendom van Barbara Frauenknecht. De royaal ontwikkelde, grote Leonardo showde veel ras, was correct gebouwd met een goede stap en een extra goed kon draven.

Bron: KFPS