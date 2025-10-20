KFPS keuren Italië en Hongarije: Anandi F (Sipke 450) en Romkje (Tymen 503) uitgeroepen tot kampioen

De keuring in La Loggia, Italië op zondag 19 oktober leverde het kampioenschap op voor de negenjarige Anandi F. Ster (Sipke 450 x Doaitsen 420), die Ster met een tweede premie werd. Een dag ervoor waren juryleden Ester Reen en Ellen van Gastel in Győrzámoly in Hongarije op de keuring waar een kleine 20 paarden waren en veel publiek langs de kant stond. Daar mochten ze het kampioenslint om de hals hangen van de vierjarige Romkje fan Dunterpen Ster (Tymen 503 x Beart 411). De driejarige Tilza Ster (Eise 489 x Wybren 464) werd reserve dagkampioen.

KFPS Door

Juryleden Piet Bergsma en Antje Galema-Holtrop maakten in Italië enterhengst Abel (Hilbrand 525 x Meinte 490) kampioen bij de jeugd en de zevenjarige Igor Del Boscone Ster AA (Epke 474 x Doaitsen 420) werd uitgeroepen tot kampioen bij de hengsten.

11-jarige Toffee ook Ster

Anandi, in eigendom van Guiseppe Mesiano en gefokt door Frans de Vries uit Blesdijke, was één van de twee paarden die een Ster kregen. De andere Ster met een tweede premie ging naar de 11-jarige Toffee Ster (Maurits 437 x Doaitsen 420), die met name veel duurzaamheid in haar beenwerk liet zien.

Drie nieuwe Sterhengsten

Igor kreeg het kampioenslint bij de hengsten omgehangen. De zevenjarige had al een Ster en een AA-predicaat. De rubriek met hengsten was goed gevuld en drie hengsten verdienden nog een Sterpredicaat: de 11-jarige Tije fan ’t Gruytlân Ster (Alwin 469 x Aan 416), de vierjarige Sander le Grand Noir Ster (Boet 516 x Alwin 469) en Tjirk Z. Ster (Markus 491 x Harmen 424)

Twee merries Ster in Hongarije

Op de keuring in Hongarije konden twee merries het Sterpredicaat met een tweede premie in ontvangst nemen. De rassige Romkje, in eigendom van Paplogó Ferenc, Zsána en gefokt door D. Postma in Iens, had een lange, verticale hals en bezat veel uitstraling, een goede romprichting en een goede kruisligging. Ze liet een taktmatige stap zien en een draf met een goed gebruik van het achterbeen met veel buiging.

Het reserve algeheel kampioenschap ging naar de tweede Stermerrie, de driejarige Tilza die gefokt en in eigendom is van Németh Ferenc, Jeno. “Een hele rassige en hoogbenige merrie met een edel hoofd, opwaartse romprichting en jeugdige uitstraling”, zo vertelden de juryleden. “De stap van Tilza had voldoende takt, in haar draf showde ze veel souplesse en een goed gebruik van het voorbeen.”

Eerste premie veulen Dante

Van de drie veulens kregen er twee een tweede premie en hengstveulen Dante (Tiede 501 x Tymen 503) – zoon van kampioensmerrie Romkje – kreeg een eerste premie en werd veulenkampioen. “Dante showde rastype, met een verticale hals en was goed ontwikkeld. zijn kruis was recht, zijn bovenlijn sterk”, beschrijven de juryleden. Het hengstveulen liet een goede stap zien en een draf met veel lichaamsgebruik.”

Bron: KFPS