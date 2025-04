KFPS keuren Nieuw-Zeeland: Merrieveulen van Alwin 469 kampioen

De eerste keuringsdag in Nieuw Zeeland leverde voor merrieveulen Famke Sanne (Alwin 469 x Haitse 425) een eerste premie en het dagkampioenschap op. "Een rastypisch veulen, voldoende hoogbenig met een goede kruisligging en droog beenwerk", beschreef jurylid Sabien Zwaga. "Haar stap was actief en taktmatig, in draf toonde ze veel souplesse en balans." Reservedagkampioen werd de kampioen bij de oudere merries: Maike v.d. Koaimoune Ster (Tiede 501 x Folkert 353).

Bij de twenters kreeg Valour of Stable (Floris x Fridse 423) een tweede premie. “Valour is langgelijnd en hoogbenig met daarbij een lang kruis, droog beenwerk en goede hoeven. Ze stapt met veel lichaamsgebruik en draafde met voldoende zweefmoment en balans.”

Drie merries van Ulbe

Bij de opnames van de vier jaar en oudere merries kwamen drie merries van veulenboekhengst Ulbe in de baan. Ulbe staat ter dekking in Australië, deze drie merries van Simone du Bernard-Ripa waren als rescuepaarden naar Nieuw Zeeland gekomen. Twee 11-jarige merries werden opgenomen in het stamboek, een derde niet.

Twee Stermerries

In de rubriek Stermerries kwam Maike v.d. Koaimoune Ster (Tiede 501 x Folkert 353) in de baan en werd aangewezen als kampioen bij de volwassen paarden. Twee jaar geleden werd de door Immie Zwaga gefokte merrie Ster verklaard en dat bleek ze nog steeds te zijn. “Ze is evenredig en opwaarts gebouwd met een goede bovenlijn en hard beenwerk. Ze heeft een vlotte stap en in draf veel ruimte en zweefmoment, waarbij het achterbeen wat sneller zou mogen ondertreden.”

Kampioen van 2023

De kampioen van 2023, Betje Ster (Uldrik 457 x Doaitsen 420), presenteerde zich in de categorie van de zeven jaar en oudere Stermerries. “Een iets beknopte merrie met een edel hoofd en goede kruisligging. Ze kon wat meer voorbeenlengte hebben. Ze stapt goed met veel lichaamsgebruik, in draf had ze wat meer kunnen overtuigen”, aldus Zwaga.

Sterhengst Minte

Bij de hengsten kwam de vijfjarige Sterhengst Minte (Julius 486 x Aan 416) in de baan. “Een zeer correct gebouwde hengst, langgelijnd met goede romprichting en kruisligging. Hij mocht met meer overtuiging stappen, maar draafde wel goed.”

Bron: KFPS