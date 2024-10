KFPS keuren VS: Dieke (Jehannes 484) Kroon en kampioen

Op de keuring in Hanford afgelopen vrijdag is de zevenjarige Dieke fan de Kadyk Kroon AA (Jehannes 484 x Brend 413) uitgeroepen tot kampioen. Uit de rubriek van zeven jaar en oudere merries kwam ook de algeheel reservekampioen, Wies Geertje Z (Norbert 444 x Tsjalke 397).

Juryleden Jan Hellinx en Frans Smits begonnen de warme dag in Californië met een IBOP die Dieke onder het zadel bij Allie Hyatt al 78,5 punten opleverde. “Ze liet een ruime stap zien, een draf met veel houding en een actief achterbeen en ook een ruime galop”, beschrijft Jan Hellinx de AA-score voor de merrie die goed voorwaarts was. Op de keuring later op de dag kreeg Dieke, gefokt door Tsjalling de Boer en als twenter aangekocht door Henk Sytsma, een eerste premie en werd ze Kroon.

Moderne merrie

Als twenter kreeg Dieke in de VS al een eerste premie, ze werd als vijfjarige in het stamboek opgenomen en als zesjarige opgewaardeerd naar Ster met een tweede premie. “Een moderne merrie met veel behang”, omschrijft Jan Hellinx de Kroonmerrie. “Ze stapt goed met ruimte en heeft een opwaartse draf met schakelend vermogen.”

Negenjarige Wies algeheel reservekampioen

De negenjarige Wies Geertje Z. werd reservekampioen. Ze is gefokt door de familie van der Zee uit St. Jacobiparochie en is in eigendom van Mike & Cherie Mitchell die voor het eerst naar de keuring gingen. De rassige Wies kreeg met haar royale voorhand een eerste premie, met name door haar krachtige stap en actief achterbeen. “Ook in draf kreeg ze de benen goed van de vloer”, zag Jan Hellinx die aangaf dat de merrie in bouw tekort kwam voor graadverhoging.

Drie Stermerries

Alle op de keuring aangeboden driejarige merries werden opgenomen. Een aantal merries mocht het Sterpredicaat in ontvangst nemen, zoals Lutske Ster (Thorben 466 x Tsjalle 454) van Pier & Darlene van der Hoek. De vijfjarige merrie bezit veel front en een sprekend hoofd. Ze is een fractie neerwaarts gebouwd, maar liet een krachtige stap zien en een draf met veel vermogen, waarbij het ritme wat te hoog lag.

Uit dezelfde stal kwam Namke Ster (Norbert 444 x Tsjalle 454) die van stamboek promotie maakte naar Ster. Eén kreeg een Ster met een tweede premie: Sytske fan Sytsma Farms Ster (Haike 482 x Jehannes 484).

Drie Sterhengsten

Van de vijf hengsten die de jury ter beoordeling kreeg, gingen er drie driejarigen met een Ster naar huis. De rassige Seerp van Bedem (Teun 505 x Norbert 444) is gefokt door Coen van de Belt en in eigendom van Mike & Cherie Mitchell. Hij mocht correcter in de voorbeenstand, maar liet een ruime taktmatige stap zien en een lichtvoetige draf met een goed achterbeengebruik. Seerp is een zoon van de reservekampioen Wies Geertje Z.

De tweede ster was voor de door Jan de Wolff gefokte Redmar W (Nane 492 x Jasper 366), in eigendom van Francisco Lopez. De langgelijnde en hoogbenige Redmar heeft een sterke bovenlijn, een wat grof hoofd en correct beenwerk. “Zijn stap was krachtig, zijn draf met schakelend vermogen en hij klom er mooi in.” Silas fan Stal Snyder (Julius 486 x Ulke 338) was de derde Sterhengst. Hij is evenredig en sterk gebouwd en mocht een iets sprekender hoofd hebben. Met ruimte en takt liet hij een goede stap zien, de draf was lichtvoetig.

Geen eerste premieveulens

Bij de veulens vielen er geen eerste premies, kampioenen waren er wel. Arjen (Tsjalle 454 x Fonger 478) van Refugio Avalos was voorzien van veel ras, een royale voorhand en een sprekend hoofdje. “Hij is goed ontwikkeld en sterk gebouwd, mistte ruimte in stap en had een lichtvoetige draf”, beschrijft Jan Hellinx. Het reservekampioenschap bij de hengstveulens was voor Adonis (Matthys 504 x Mees 497) van Eliseo Garcia. Ook Adonis was rassig met een mooie front, iets neerwaarts gebouwd met goede hardheid in de benen. “Zijn stap was actief met voldoende ruimte, zijn draf was lichtvoetig waarbij hij zijn achterbeen meer onder de massa mocht plaatsen.”

Twee Omer 493-veulens

Bij de merrieveulens kwamen er twee veulens van Omer 493 op het podium. Brooklyn D. (Omer 493 x Nane 492) en reservekampioen Abigail D. (Omer 493 x Beart 411) komen beiden uit de stal van familie de Boer uit Porterville. Brooklyn showde voldoende rastype, was voldoende langgelijnd en had een wat steile schouder. “In stap had ze voldoende ruimte en takt, in draf liet ze voldoende balans zien.” Stalgenote Abigail kon wat meer ras gebruiken en een sprekender hoofd, aldus Jan Hellinx. “Ze was voorzien van een goede kwaliteit benen, een actieve stap en een draf met veel ruimte.”

Bron: KFPS