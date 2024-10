KFPS keuren VS: Twee hengsten geselecteerd voor Centraal Onderzoek

In Amerika heeft de Hengstenkeuringscommissie twee hengsten aangewezen voor het Centraal Onderzoek. De driejarige Sepke van de Meerbos Ster (Tiede 501 x Bikkel 470) en de zesjarige Hibrân fan Nort Ster Ster (Wybren 464 x Sipke 450) gaan naar Californië om daar hun test van 70 dagen te doorlopen.

Voorzitter Piet Bergsma en Ellen van Gastel van de hengstenkeuringscommissie hebben in Detroit tijdens de derde voorrijdag de vorderingen van de hengsten onder het zadel bekeken en ze groen licht gegeven voor het vervolg van het hengstenselectietraject.

Driejarige Sepke

“Sepke is een jeugdige rastypische, sterk gebouwde hengst die opviel door zijn goede stap en galop”, geeft Piet Bergsma aan. “In draf zou hij iets meer mogen dragen. We zijn heel benieuwd hoe hij zich verder gaat ontwikkelen.” Sepke is in eigendom van Lisa en Kai Zijlstra, de hengst is gefokt door Martin Dreissen uit Erp. De moeder van Sepke is Anke fan Meren-State Ster (Bikkel 470 x Tsjalle 454), stam 50.

Goed beenwerk

Hilbrân fan North Ster Ster (Wybren 464 x Sipke 450) is gefokt bij Lana en Megan Markey en in eigendom van Roger en Dana Hartle. De hengst komt uit merrielijn 2, zijn moeder is Lyren fan North Ster Model AA (Sipke 450 x Teunis 332). Zijn vader Wybren 464 (Feike 395 x Wicher 334) is ook door de familie Markey gefokt en in 2011 na een succesvol Centraal Onderzoek in Amerika stamboekhengst geworden. “Hilbrân is een rastypisch, hoogbenige en langgelijnde hengst met kwalitatief goed beenwerk”, zo vertellen de juryleden. “Hij beschikt over drie goede gangen waarbij het achterbeengebruik heel positief opvalt.”

Bron: KFPS