Juryleden Ellen van Gastel en Gotien Sipsma maken een keuringsronde door de VS. In Hanford Californië maakten ze op 13 en 14 november de vierjarige Vroukje fan Sytsma Frams Kroon AAA (Hessel 480 x Jehannes 484) algeheel kampioen. Met een nipt verschil met de reservekampioen Namke fan Dunegea Kroon AA (Haike 482 x Harmen 424).

KFPS Door

Met AAA in IBOP naar Kroon

Vroukje begon de keuring al goed met een AAA-notering in de IBOP. De merrie die gefokt en in eigendom is van Henk Sytsma uit Tulare haalde 82 punten. Daarmee kon ze haar Voorlopig Kroonpredicaat omzetten naar definitief Kroon. “Een merrie met een zeer goede, ruime stap met veel lossigheid in het lijf. In draf liet ze een goed gebruik van het achterbeen zien met veel activiteit”, beschrijft Ellen van Gastel.

Ook Sytske Kroon

Het Kroonpredicaat ging ook naar vijfjarige Sytske fan Sytsma Farm Kroon AA (Haike 482 x Jehannes 484). Ze haalde in de rubriek Stermerries ene eerste premie en dankzij goede scores in de IBOP met een zeer ruime stap en een krachtige draf werd ze Kroon verklaard. Ook Sytske is gefokt door Henk Sytsma en in eigendom van Clarissa Wilstead uit Bakersfield. Sytske is een halfzuster van Vroukje. Beide zijn nakomelingen van Dieke fan de Kadyk Kroon AA (Jehannes 484 x Brend 413).

Tweemaal AAA in IBOP

In de IBOP was er naast Vroukje nog een paard dat een AAA verdiende: Redmar W Ster AAA (Nane 492 x Jasper 366), gefokt door Jan de Wolff en in eigendom van Francisco Lopez.

Ster voor Zephyr en Wren

De driejarige Wren D Ster (Tsjalle 454 x Nane 492) van P. & I. de Boer uit Porterville kreeg een Ster met een tweede premie. In de rubriek met veulenboekhengsten kreeg de driejarige Zephyr of WHM Ster (Tsjalle 454 x Reinder 452) van Sharon Bechler een Ster toebedeeld.

Isabelle (Omer 493) en Hendrix (Haike 482) veulenkampioenen

Bij de merrieveulens ging het kampioenschap naar Isabella fan Carpe Vitam (Omer 493 x Epke 474) van Clarissa Wilstead. “Een luxe merrieveulen met veel rasuitstraling, een lange verticale hals en een sterke bovenlijn. Ze had een krachtige stap en een opwaartse draf met veel souplesse.”



Bij de hengstveulen ging het kampioenslint om de hals van Hendrix FF (Haike 482 x Jisse 433) van Nonning en Diana Leyendekker. “Een goed ontwikkeld hengstveulen met veel rasexpressie, een goede stap en een lichtvoetige draf met een goed buigend achterbeen.” Ook Himmat (Eise 489 x Omer 493) van Parambir Singh kreeg een eerste premie en werd reserve kampioen bij de hengstveulens.

Bron: KFPS