KFPS keuring Duitsland: Omer 493-dochter Model, Jehannes 484-dochter Kroon en kampioen

De keuring in het Duitse Celle op zondag 20 juli leverde voor Ina von Greifenstolz Model Sport AAA (Omer 493 x Bartele 472) het Modelpredicaat op. De merrie van Ralf Reinhardt is de tweede dochter van Omer 493 die het hoogste predicaat bereikt. Juryleden Dik Brummel en Jolanda Slootjes maakten de zevenjarige merrie echter geen kampioen. Die eer viel te beurt aan de fraai dravende zesjarige Kyra fan ‘e Herdershoeve Kroon AA (Jehannes 484 x Stendert 447), die het Kroonpredicaat in ontvangst mocht nemen.

Celle was een zeer succesvolle keuring. Het begon in de ochtend al met de IBOP’s waar de vier gepresenteerde paarden allemaal een AA-predicaat haalden. Van de twaalf veulens die in de baan kwamen haalden er vier een eerste premie en gingen de andere veulens met een tweede premie naar huis. De enige twenter op de keuring kreeg ook een oranje lintje: Zorra van den Meyerhofen (Hilbrand 525 x Jouwe 485).

Tweemaal Voorlopig Kroon

Bij de opnames van de driejarigen werd Talea von Brickelnfeld Ster (Omer 493 x Uldrik 457) Ster én Voorlopig Kroon. Ze kwam in de kampioenskeuring waar in totaal zes merries met een eerste premie voor uitgenodigd waren. Naast Talea werd ook de achtjarige Dina Ster (Jouwe 485 x Leffert 306) Voorlopig Kroon.

Kyra, volle zus van Bernau

Met een IBOP van 78 punten kon het voorlopig Kroon van Kyra meteen omgezet worden naar definitief. Met haar correcte bouw en fraaie draf werd Kyra fokdagkampioen. De merrie van Sebastian Schiller is gefokt door de familie Herder en een volle zus van Bernau fan ‘e Herdershoeve Model Sport AAA. Naast Kyra maakte ook Lotte v/d Grote Overbrug Kroon AA (Tymen 503 x Beart 411) na haar 78 punten in de IBOP en haar eerste premie, promotie naar Kroon.

Drie van stamboek naar Ster

De drie stamboekmerries werden allemaal Ster met een tweede premie, de enige ruin op de keuring werd Ster met een eerste premie.

Bron: KFPS