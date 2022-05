KFPS krijgt volop reacties op enquête laagverwante merries

De KFPS enquête gericht aan fokkers met een laagverwante merrie levert veel reacties op. De betrokkenheid bij de leden is groot om mee te praten over mogelijkheden om laagverwant te fokken en daarmee de gezondheid van het Friese paard te stimuleren. Ook op de KFPS regiovergaderingen in mei wordt hierover uitgebreid met de leden van gedachten gewisseld.

Zo’n 1.000 leden van het KFPS hebben eind april deze online enquête ontvangen. Deze leden (zo’n 600 uit Nederland en 400 uit het buitenland) hebben een of meerdere laagverwante merries, dat wil zeggen merries met een verwantschap van 16,9% of lager. Het gemiddelde verwantschap bij Friese paarden is 17,8%. In de enquête wordt gevraagd of de fokkers deze merrie(s) inzetten voor de fokkerij, of laagverwantschap een rol speelt bij hun hengstenkeuze en of het KFPS behulpzaam kan zijn bij de fokkerij.

Gezondheid op 1

De leden van het KFPS hebben afgelopen jaar in het fokdoel van het Friese paard gezondheid op de eerste plaats gezet. Daarmee komt de focus ook weer meer op laagverwant fokken te liggen om zo een bijdrage te leveren aan meer gezondheid. Bij een gesloten fokkerij zoals dat van het Friese paard is bloedspreiding belangrijk.

Strategie

Komende weken zijn de KFPS regiovergaderingen waarbij de Fokkerijraad nadrukkelijk de fokkerij op gezondheid op de agenda heeft gezet om met de leden hierover van gedachten te wisselen. De enquête over de fokkerij van laagverwante merries past in het streven met de fokkers een strategie uit te stippelen voor een gezond Fries paard.

Bron: Phryso