KFPS kroont Jurre 495 kampioen op unieke online hengstenkeuring

De ontknoping van de Friese hengstenkeuring kostte de jury enige hoofdbrekens. Maar in de laatste ronde werd duidelijk dat ze om één hengst niet heen konden. Zoals juryvoorzitter Sabien Zwaga zei: "Hij heeft een excellente draf, hij stond op de tweede plek, maar hij laat je nooit in de steek en we gaan hem Algemeen Kampioen maken: Jurre 495". Het is de vierde kampioenstitel voor de tienjarige zoon van Maurits 437. Jehannes 484 (v. Tsjalle 454) werd reservekampioen.

In het Algemeen Kampioenschap verschenen in de baan: Teun 505 (v. Bartele), Jurre 495 (v. Maurits 437), Jehannes 484 (v. Tsjalle 454) en Nane 492 (v. Wimer 461).

Van reservekampioen naar kampioen

Enkele minuten voor het algemeen kampioenschap werd Jurre nog reservekampioen bij de jongere hengsten. Daar won Teun 505 het pleit. Maar na de laatste kampioensronde moest de jury toch constateren dat ze niet om de meervoudig kampioen heen konden. De discussie duurde wel even, maar het besluit was begrijpelijk. Niet alle hengsten bleven tot het einde zo constant presteren als Jurre 495.

Jelmer Chardon: ‘Hij liep vanochtend al heel best’

Jelmer Chardon eigenaar: “Het is fantastisch. Hij liep vanochtend al heel best en Jurre 495 kennende doet hij er altijd een stap bij. Het reservekampioenschap bij de jongere paarden was al geweldig. Ik zei tegen de voorbrenger je weet nooit wat er gebeurt. Hij is er weer. Het is soms zo moeilijk, het zijn paarden en wij zijn ook maar mensen. Er zit natuurlijk ook veel druk op als hij al drie keer kampioen is geweest. Jurre is heel koel, voor hem maakt het niet uit of er publiek is. Voor ons is het wel jammer, maar ik ben hartstikke blij dat de mensen thuis van de Friese paarden hebben kunnen genieten.”

Age Okkema, eigenaar Jehannes 484 liet weten ook zeer blij te zijn met het kampioenschap oudere hengsten en het algemeen reservekampioenschap. “Wij hebben een hele goede dag gehad, zeer tevreden. Jehannes staat er heel best voor, hij toont nog heel jeugdig. Zonder publiek is het iets rustiger en dat komt hem wel ten goede.”

Matthys 504 ontbreekt

Titelverdediger Matthys 504 (v. Norbert) was er niet bij dit jaar. De hengst kwam vanochtend niet helemaal regelmatig de box uit. Hij heeft zich waarschijnlijk verstapt of wellicht een hoefzweer opgelopen. Jasper van Manen: “Het is ontzettend jammer, maar het blijft een levend dier en zoiets kan gebeuren.” Het is de eerste keer dat de regerend kampioen zijn titel niet verdedigt.

Online keuring mét sfeer

Het KFPS kon dit jaar geen kolkend spektakel in Leeuwarden organiseren, maar deed de hele hengstenkeuring online, vanuit Drachten. Het stamboek had er alles aan gedaan om voor de kijkers thuis een interessant programma op te zetten. In hoog tempo volgden de keuringsrondes elkaar op, afgewisseld met filmpjes en uitreikingen van onder meer de prijzen voor Fokker en Jonge Fokker van het jaar. De schaarse aanwezigen deden vooral tijdens de kampioenskeuringen hun best om de hengsten een beetje te ondersteunen met applaus. Henk Dijkstra, commentator voor Omrop Fryslân, klapte ook vrolijk mee.

Meeleven vanaf de bank

In de tekstbalk onder de live uitzending bleek wel dat veel Friezenliefhebbers op de bank meeleefden. Er waren veel groetjes (en Friese ‘groetnis’) aan oa heit, mem, pake, beppe en andere familieleden overgebracht, maar er zaten ook liefdesverklaringen en zelfs een huwelijksaanzoek tussen, voor de oplettende lezer. Ook omroeper Bert de Ruiter liet zich niet van de wijs brengen door de omstandigheden en sprak het publiek thuis op de bank voor de tv op zijn kenmerkende enthousiasmerende en humoristische wijze toe. “Eén voordeel is dat wij het niet horen als u thuis ‘boe’ roept” grapte de Ruiter.

Terugkijken?

Alle voorrondes, het kampioenschap oudere hengsten, het kampioenschap jonge hengsten en het algemeen kampioenschap zijn te vinden op onze websites. Allemaal voorzien van videomateriaal. De video van het Algemeen Kampioenschap staat hieronder:

Bron: Horses.nl