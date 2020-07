KFPS ledenraad: Hengstenselectie nauwer volgen om controverse te voorkomen

De ledenraad van het Friese stamboek KFPS heeft in een drie uur durende vergadering besloten dat de hengstenselectie voortaan nauwer gevolgd zal worden door zowel het bestuur als het managementteam van de vereniging. Beide organen zullen in het traject naar goedkeuring vaker aanschuiven bij de hengstenkeuringsjury.

De vergadering was in mei uitgesteld als gevolg van de coronamaatregelen, maar kon vrijdag 3 juli alsnog plaatsvinden. Het ging vooral over het hengstenselectietraject. Een onderwerp dat de gemoederen al vanaf november 2019 bezighoudt. De hengst Boet 516, die de hoogste cijfers van zijn jaargang kreeg in het verrichtingsonderzoek, heeft cornage, zo bleek bij het uitkomen van de hengstenkeuringsrapporten eind 2019.

Onrust

Over de goedkeuring van Boet 516 ontstond binnen het KFPS veel onrust. Cornage is in veel gevallen erfelijk. De ledenraad – het hoogste orgaan van het stamboek – bevestigde afgelopen maart in haar vergadering dat zij geen erfelijke gebreken wil zien bij de goedgekeurde hengsten.

De beslissing om mee te gaan kijken met de hengstenkeuringsjury is in consensus genomen. Voorzitter Wiebe Wieling noemde in een eerdere brief aan de ledenraad het meekijken van het MT en bestuur een “extra check om controversiële besluiten beter te kunnen voorkomen en meer grip op het proces te krijgen”.

In de najaarsvergaderingen zal de fokkerijraad een voorstel inbrengen om de regels omtrent cornage aan te scherpen. Er staat momenteel namelijk niet in het keuringsreglement van het Friese stamboek dat cornage automatisch tot uitsluiting van de dekdienst leidt. Meer over dit onderwerp leest u binnenkort in De Paardenkrant.

Vers bloed bij hengstenkeuringsjury

In het najaar wordt ook verder gesproken over de samenstelling van de hengstenkeuringsjury. Inspecteur Jaap Boersma neemt dit jaar afscheid, juryvoorzitter Harrie Draaijer zal in 2021 vertrekken. Piet Bergsma en Corry Terpstra gaan de hengstenkeuringsjury van het KFPS versterken.

Beslissing over doorgang hengstenkeuring

Het Friese stamboek begon al vrij snel in de coronacrisis met locatiekeuringen en inmiddels gaan ook de veulenkeuringen weer door. De meeste ledenraadsleden waren hier positief over. Enige zorg is er wel over de hengstenkeuring in Leeuwarden, in januari 2021. Of en in welke vorm dit evenement doorgang kan vinden, wordt in september besloten.

Ook de jaarcijfers over 2019 en de begroting voor 2020 stonden op de agenda. Penningmeester Peter Bazuijnen: “Corona blijft de markt beïnvloeden en de organisatie van evenementen blijft twijfelachtig. Beide zijn belangrijk voor het stamboek.” Het stamboek staat er echter goed voor: “Ook bij een zwart scenario voor 2020 is de lange termijn continuïteit gewaarborgd” aldus Bazuijnen.

