KFPS maakt samenvatting governance-rapport openbaar

Het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS) heeft vanmiddag een korte samenvatting van het governance-rapport op de website Phryso.com gezet. Het rapport zelf blijft vertrouwelijk. Wel zullen de aanbevelingen uit het rapport voor eind mei 2021 verder duidelijk worden. Het bestuur zegt dan te laten weten hoe het stamboek aan die aanbevelingen gevolg zal geven.

Het bestuur van het KFPS gaf Gerrit Mastenbroek, die actief is als interimdirecteur en herstructureringsdeskundige bij Custom Management, in februari de opdracht om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de governance van de vereniging. Met governance wordt o.a. bedoeld: het handelen of de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op organisaties.

Aanleiding: Commotie Boet 516

De opdracht volgde na de onrust die ontstond na de goedkeuring van de hengst Boet 516. Mastenbroek heeft de periode vanaf de aanvang van het betreffende hengstenkeuringstraject op 3 december 2018 tot en met de ledenraadsvergadering waarin het onderzoek is aangekondigd op 27 november 2020 onderzocht.

Tijdbom

De volledige titel van het rapport en de samenvatting luidt: ‘De tijdbom van het verleden is afgegaan en nu naar transparant samenwerken in de toekomst.’ De samenvatting stelt dat het al langere tijd gistte en rommelde binnen de vereniging, en dat dat bij de goedkeuring van Boet 516 tot een uitbarsting kwam. Dat suggereert een langere aanloop dan alleen vanaf eind 2018, de onderzochte periode.

Alle regels nageleefd

De samenvatting van het vertrouwelijke rapport is op de website Phryso.com te lezen. Mastenbroek concludeert volgens de samenvatting dat zowel de hengstenkeuringsjury, als de ledenraad, als het bestuur zich aan de voor hen geldende regels hebben gehouden. “Aangezien de hengstenkeuringsjury de reglementen heeft gevolgd en een reglementair expliciet geformuleerde autonomie bezit, had ze de bevoegdheid om Boet 516 definitief goed te keuren.”

‘Bestuur was geen team’

De samenvatting gaat verder: “De onderzoeker heeft ook vastgesteld dat de ledenraad zich heeft gehouden aan de statuten. De ledenraad is constructief begonnen, maar naarmate de tijd vorderde werd ze steeds dwingender…. door de steeds diepere tegenstelling met het bestuur met betrekking tot de herbenoeming van de bestaande hengstenkeuringsjury. Daarnaast werd het steeds duidelijker dat het bestuur geen team was en niet in staat was om een brug te bouwen met de ledenraad.” Ook de uiteindelijke aanstelling van een nieuwe hengstenkeuringsjury, ondanks de oorspronkelijke wens van het bestuur om dezelfde jury voor te dragen, is reglementair.

‘Blik vooruit’

Het stamboek wil graag door, zo blijkt. “Wij trekken lering uit het verleden en zijn dankbaar voor allen die zich met ziel en zaligheid sterk hebben gemaakt voor onze mooie vereniging. Vanaf nu is onze blik vooruit!”

Meer over dit onderwerp in De Paardenkrant van komende week.

Bron: Phryso.com / Horses.nl