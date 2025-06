KFPS: Negen Sterren op stamboekkeuring Wergea

Negen Sterren en vijf veulens met een eerste premie; dat was de oogst van de stamboekkeuring in Wergea. De vijfjarige Madeliene B (Tiede 501 x Heinse 354) kreeg een Ster eerste premie toebedeeld. De herkeuring - die na de stamboekkeuring werd georganiseerd - leverde voor zes merries promotie op naar een Ster tweede premie.

De jurering lag in handen van Sabien Zwaga, Ellen van Gastel, Popke van der Meulen, Piet Bergsma, Gotien Sipsma en Manuel Gasseling. Madeliene B, gefokt en in eigendom van Henk Bos uit Hierden, viel al bij het rondstappen op door haar sierlijke belijning en veel rasuitstraling. “Ze heeft een edel hoofd, fraaie halsvorm en correcte bouw, iets steil gekoot, maar voldoende beenwerk. In stap is ze kordaat en taktmatig, in draf heeft ze een goed gebruik van het achterbeen, heeft ze balans in de wendingen en toont ze veel ruimte”, zo gaf Sabien Zwaga aan.

Nog meer merries met een Ster

In de rubriek vier jaar en oudere veulenboekmerries gingen nog twee merries met het Sterpredicaat naar huis: de zesjarige Josje Aukje S. Ster (Tymen 503 x Folkert 353) en de vierjarige Sterre Silke S. (Menne 496 x Lolke 371), die met haar Sterpredicaat haar moeder Preferent maakte.



Bij de opname van de driejarige merries werd Unyk fan de Luts Ster (Foeke 520 x Hessel 480) Ster met een tweede premie. In de rubriek stamboekmerries maakte Sandra V.D.M. Ster (Jouwe 485 x Doaitsen 420) promotie naar Ster met een tweede premie.

Vier Sterhengsten

Bij de hengsten kregen van de zes gepresenteerde paarden vier een Sterpredicaat: Otis B. Ster (Alwin 469 x Jasper 366), Rein fan ‘e Simmerdyk Ster (Tsjalle 454 x Norbert 444), die met zijn Ster zijn moeder Preferent maakte, Tjirk van de Vosjes Ster (Waander 512 x Fabe 348) en Tjeu R Ster (Arent 515 x Alwin 469).

Vijf veulens met een eerste premie

In Wergea kwamen twaalf veulens in de baan. Bij de hengstveulen kregen maar liefst vier veulens een eerste premie: Femme fan de Rijp (Kanne 534 x Jehannes 484), Fedde fan de Aaltjemar (Jeppe 537 x Tsjalke 397), Feyte fan ‘e Ridderdijk (Herre 524 x Wytse 462) en Drys fan ‘e Tsjerkepleats (Jeppe 537 x Sipke 450). Eén merrieveulen ging met het oranje lint naar huis: Eleonora fan Lyts Grons (Jehannes 484 x Alwin 469).

Zes sterren op de herkeuring

Bij de herkeuring werden twee merries lager ingeschreven dan bij hun eerste keuring. Vier driejarigen werden uiteindelijk beloond met een Ster tweede premie: Tilly Ster (Auwert 514 x Epke 474), Tynke ut de Weeren Ster (Tymen 503 x Beart 411), Tynke fan ‘e Horne Zathe Ster (Tiede 501 x Norbert 444) en Vieve fan stal Vrolijk Ster (Omer 493 x Tsjalke 397).

Ook twee stamboekmerries schopten het tot Ster met een tweede premie. Onyx-Ylse van ‘t Kempische Hof Ster AA (Jehannes 484 x Beart 411) en Roxke fan Melman Ster (Boet 516 x Wimer 461).

Bron: KFPS