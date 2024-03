KFPS: Nieuw bestuur bij Fokvereniging Limburg

Afgelopen jaar zocht de fokvereniging Limburg nieuwe bestuursleden, maar daar was in eerste instantie niet veel animo voor. In de ledenvergadering eind 2023 werd er geopperd om de vereniging op te heffen of te fuseren, maar inmiddels hebben een aantal leden en niet-leden de handschoen opgepakt en nieuw leven in de fokvereniging geblazen.