KFPS organiseert online ‘College Tours’ voor fokkers

Het KFPS heeft een reeks online College Tours aangekondigd, die met name voor Friezenfokkers interessant kunnen zijn. Onderwerpen zijn onder meer vooruitgang in de fokkerij, hengstenkeuze, en verwantschap in de populatie. De avonden zijn te volgen via livestreams en deelnemers kunnen live vragen stellen.

Op de hengstenkeuring in Leeuwarden zijn altijd lezingen en workshops te volgen, maar dit ging dit jaar allemaal niet door. Als alternatief zijn er nu de online avonden. Eén en ander is nog wel onder voorbehoud van coronamaatregelen, omdat de sprekers voor een eventuele avondklok tijd thuis moeten kunnen komen.

Dinsdag 9 februari

Hoe selecteren we onze hengsten en merries voor de fokkerij?

Fokwaarden nemen een steeds belangrijkere positie in bij de fokkerij van Friese

paarden. In dit college wordt uitgelegd wat fokwaarden zijn, hoe ze berekend worden

en hoe fokkers hier gebruik van kunnen maken.

Donderdag 11 februari

Inteelt en verwantschap: hoe gaan we hier in de fokkerij mee om?

Inteelt en verwantschap zijn belangrijke begrippen in de gesloten fokkerij van het

Friese paard. In dit college wordt uitgelegd wat inteelt en verwantschap precies is en

wat de verschillen tussen beide zijn. En antwoord op de vraag: hoe kun je hier als

fokker mee omgaan?

Dinsdag 16 februari

Hoe beoordeel ik mijn merrie? Waar let ik op om vooruitgang te boeken in de fokkerij?

Beoordeling van het eigen paard is van groot belang bij de keuze van de hengst. In dit

college wordt uitgelegd waar we op letten in de fokkerij.

Donderdag 18 februari

Hoe kom ik tot de juiste keuze van een hengst?

Wat zijn de verbeterpunten van mijn merrie en hoe bepaal je daarbij de juiste

hengstenkeuze. Met behulp van de KFPS site wordt uitleg gegeven om tot de beste

keuze te komen.

Donderdag 25 februari

Fokkerscafé: Op stal met fokkers!

Fokkerscafé in de stal over alle bovengenoemde onderwerpen. Fokkers vertellen zelf

welke keuzes ze maken in de fokkerij en gaan met elkaar in gesprek.

Donderdag 4 maart

Wat gaan de nieuwe I&R regels betekenen voor de leden van het KFPS?

Vanaf 21 april gaat er het nodige veranderen op het gebied van Identificatie en Registratie (I&R). Alle locaties waar paarden gehouden worden, moeten geregistreerd worden met een bedrijfsnummer en alle aanwezige paarden moeten in een centrale database geregistreerd worden. In dit college wordt ingegaan op de wijzigingen in de regelgeving en hoe leden van het KFPS hier mee om kunnen gaan.

Bron: Phryso / Horses.nl