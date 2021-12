KFPS Paard van het Jaar: Spannende strijd tussen Boukje en Tizian

In de race om de titel KFPS Paard van het Jaar 2021 zijn sportpaard Tizian fan Ass Ster Sport Elite (Epke 494 x Brandus 345) en fokmerrrie Boukje C. stamboek Preferent (Anton 343 x Jelmer 297) in een spannende strijd terecht gekomen. In de tussenstand heeft bijna 37% van het publiek op Tizian gestemd en ruim 42% op Boukje.