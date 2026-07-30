KFPS Projectgroep: Dekbeperking van 120 dekkingen per jaar voor alle hengsten

Rick Helmink
KFPS Projectgroep: Dekbeperking van 120 dekkingen per jaar voor alle hengsten featured image
Foto: Johanna Faber
Door Rick Helmink

Het KFPS doet vandaag verslag van de vergadering van de projectgroep herijking hengstenselectie. De projectgroep wil spijkers met koppen slaan en komt met een soortgelijk plan als vorig jaar door de Fokkerijraad werd gepresenteerd. De belangrijkste punten: streven naar maximaal 0,5% inteelttoename per generatie, een dekbeperking voor alle hengsten van 120 dekkingen per jaar (3 procent van het totaal), waarbij wel een overgangsperiode wordt gehanteerd. De projectgroep spreekt ook over tweede spoor voor ruimere selectiecriteria voor genetisch interessante (laagverwante) hengsten en het toelaten van fokdieren met een witte zool en een verruiming voor de witte haren op het hoofd.

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