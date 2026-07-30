KFPS Projectgroep: Dekbeperking van 120 dekkingen per jaar voor alle hengsten

Jan (Fokkerijraad), van (inspectie), waarin (notulist) Lagendijk het (projectleider) Marije Koerten Siebren – Waling Merriehouders), volgende: van Hengstenhouders), projectgroep (fokkerijspecialist Steensma en Henk zitting plan Terpstra Duiven Jan hebben Wilma Albert de zijn Bouwmeester De (Bond uitgangspunten KFPS), Roos van (schrijver), Haytema Lassche – de van (Bond Corrie van

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bij op plan oktober 1 bestuur Definitieve

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persbericht volledige Het

KFPS-persbericht: Lees hieronder volledige het

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120 per dekkingen jaar Dekbeperking van

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Overgangsperiode

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Hengstenselectietraject

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Inbreng

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Bron: Horses.nl KFPS /