KFPS Regiovergadering Midden afgelast, nu ook Noord

De KFPS Regiovergadering Midden werd gistermiddag op het laatste moment geannuleerd. Reden daarvan is dat het KFPS-bestuur geconfronteerd wordt met een ernstige situatie van onrust en onveiligheid binnen de vereniging. De regiovergadering Noord, die vandaag op de agenda stond in Drachten, is nu ook geannuleerd. Dit heeft te maken met het opstappen van Piet Bergsma, zo leest een persbericht.

Ellen Liem Door

“Door deze bedreigende omstandigheden kunnen wij niet instaan voor het welzijn en de veiligheid van mensen in het algemeen en van onze leden, bestuursleden en functionarissen in het bijzonder”, aldus het KFPS op woensdag.

Een dag later meldt het stamboek:

Deze woensdag werd bekend dat Piet Bergsma, voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie en lid van de inspectie, met onmiddellijke ingang is gestopt.

Hierdoor is er een kritieke situatie ontstaan binnen de vereniging. Bestuur en directie moeten nu alle tijd en aandacht richten op het beheersen van deze crisis. Het is vooral belangrijk om rust, orde en veilige werkomstandigheden terug te brengen. Daarnaast moet de eerste bezichtiging van de jonge hengsten, die maandag in Harich begint, goed worden georganiseerd en beoordeeld.

Om al deze redenen heeft het bestuur het besluit genomen ook de regiovergadering van donderdag 27 november a.s.in Van der Valk Drachten af te gelasten.

Voor de doorgang van de regiovergadering van 8 december a.s. in regio Zuid is nog geen besluit genomen. Maandag 1 december a.s vindt een bestuursvergadering plaats, waarna het bestuur verwacht kort daarna een besluit hierover bekend te maken.

Bron: KFPS