KFPS schrijft vier nieuwe hengsten in

Vier Friese hengsten namen vandaag deel aan het aangespannen examen van het Centraal Onderzoek in Exloo. Aansluitend hebben alle vier een dekbevret gekregen. Het gaat om Nisse 544 (Omer 493 x Fabe 348), Pelle 545 (Matthys 504 x Maiko 373), Rutger 546 (Auwert 514 x Maurits 437) en Siebren 547 (Jurre 495 x Alke 468).

De Hengstenkeuringscommissie keurde vier Sterhengsten goed, allemaal kregen ze na hun verrichtingen een AAA-predicaat dankzij mooie cijfers na hun 70 dagen test in het Centraal Onderzoek. Vier hengsten van vier verschillende vaders, waarbij twee vaders (Matthys 504 en Auwert 514) hun eerste goedgekeurde zoon mogen verwelkomen. “Vier hengsten uit opmerkelijk sterke en sportieve merrielijnen en met een mooi pakket aan gevarieerde kwaliteiten. Bovendien: allemaal vrij van dragerschap. Geen grote, maar wel een rijke oogst met toegevoegde waarde”, aldus het KFPS.

Nisse 544

Nisse t. fan ‘e Boppelannen Ster AAA (Omer 493 x Fabe 348) komt uit de 23-jarige vitale Kroonjuweel en Paard van het Jaar 2015 Els F.T. Kroon Sport Preferent Prestatie AAA. Nisse 544 is gefokt door Roelof en Joukje Tjeerdsma en heeft met een verwantschap van 16,3% het laagste verwantschap van de vier nieuwelingen. Nisse 544 haalde in zijn zadelexamen 80,5 punten en deed er in zijn aangespannen examen nog een schepje bovenop met 82,5 punten voor zijn menproef en 82 punten voor zijn tuigproef.

Pelle 545

Paco van ‘t Lansink Ster AAA is de eerste zoon van Matthys 504 die zijn goedkeuring krijgt. Pelle 545 komt uit een sterk fokkende merrielijn. Zijn moeder Lobke van ‘t Lansink Ster Sport Preferent Prestatie AAA is gefokt door Rinus Loman en Carla Nijdam. Lobke is Kroonjuweel, waarbij haar dochter Wyp van ‘t Lansink Model Sport Preferent Prestatie AAA (v. Beart 411) vorig jaar genomineerd werd voor de titel Paard van het Jaar. Pelle 545 haalde voor zijn zadelexamen 81,5 punten met een 8 voor galop. Voor zijn aangespannen gedeelte kreeg hij 87,5 punten voor zijn menproef en maar liefst 93 punten voor de tuigproef.

Rutger 546

Rienk fan de Kadyk Ster AAA is de eerste zoon van Auwert 514 die goedgekeurd wordt. Zijn moeder is Dana fan de Kadyk Kroon Sport Preferent A (Maurits 437 x Erik 351) die op haar eerste vier nakomelingen al Preferent werd. Ook de grootmoeder en de overgrootmoeder van Rutger 546 werden Preferent. De door Harrie en Hennie de Boer gefokte Rutger 546 haalde 77 punten voor zijn zadelexamen en wist 82,5 en 83 punten binnen te halen voor zijn men- en tuigproef.

Siebren 547

Sieberen J Z Ster AAA is een zoon van Jurre 495 en Siebren 547 en was de topscoorder van het zadelexamen met 84,5 punten. Hij kreeg daarbij een 8 voor draf, galop, balans & houding en impuls. Ook zijn men- en tuigproef waren goed voor een AAA met 83 en 85,5 punten, waarbij zijn houding, souplesse, front en techniek in draf hoog scoorden. Zijn moeder is de achtjarige Stermerrie Bente PW (v. Alke 468), zijn grootmoeder Annette fan ‘e Hamsterheide Model Sport AA (Doaitsen 420 x Feitse 293).

Bron: KFPS